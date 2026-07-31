Niente più fastidiosi accumuli di polvere sul pavimento: il nuovo coperchio della testa di aspirazione per FC 5, con sollevatore filettato integrato e ampio canale dell'aria, garantisce una raccolta ancora più efficiente dello sporco grossolano e quindi migliora le prestazioni generali di pulizia. L'aggiornamento perfetto per tutti i dispositivi gialli FC 5 che non sono ancora dotati di questo accessorio di serie.