Coperchio testa d'aspirazione
La copertura migliorata della testa di aspirazione rende più efficiente la raccolta dello sporco. Per il retrofit su dispositivi FC 5 gialli che non sono ancora dotati di questo di serie.
Niente più fastidiosi accumuli di polvere sul pavimento: il nuovo coperchio della testa di aspirazione per FC 5, con sollevatore filettato integrato e ampio canale dell'aria, garantisce una raccolta ancora più efficiente dello sporco grossolano e quindi migliora le prestazioni generali di pulizia. L'aggiornamento perfetto per tutti i dispositivi gialli FC 5 che non sono ancora dotati di questo accessorio di serie.
Caratteristiche e vantaggi
Sollevatore filo integrato
Canale di aspirazione più ampio
Facilmente intercambiabile
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|Giallo
|Peso (kg)
|0,2
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,3
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|300 x 100 x 34