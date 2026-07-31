Filtro a cartuccia

Filtro di lunga durata facilmente da rimuovere e pulire per VC 5 e VC 5 Premium.

Il filtro di lunga durata del VC 5 trattiene polvere sporco. Si trova nell'apposito scompartimento e può essere comodamente estratto e svuotato. Si sositutisce facilmente e con un leggero colpetto sul fondo si elimina anche la polvere in eccesso.

Caratteristiche e vantaggi
Accessorio per aspirapolvere Kärcher VC 5
Trattiene le polveri sottili
Situato nell'apposito vano che si può sganciare facilmente
Facile da pulire: basta un colpetto sul fondo del vano
Specifiche

Dati tecnici

Quantità (Pezzo(i)) 1
Colore Bianco
Peso (kg) 0,1
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,1
Dimensioni (L × P × A) (mm) 98 x 94 x 93
Aree di applicazione
  • Sporco secco