Filtro a cartuccia
Filtro di lunga durata facilmente da rimuovere e pulire per VC 5 e VC 5 Premium.
Il filtro di lunga durata del VC 5 trattiene polvere sporco. Si trova nell'apposito scompartimento e può essere comodamente estratto e svuotato. Si sositutisce facilmente e con un leggero colpetto sul fondo si elimina anche la polvere in eccesso.
Caratteristiche e vantaggi
Accessorio per aspirapolvere Kärcher VC 5
Trattiene le polveri sottili
Situato nell'apposito vano che si può sganciare facilmente
Facile da pulire: basta un colpetto sul fondo del vano
Specifiche
Dati tecnici
|Quantità (Pezzo(i))
|1
|Colore
|Bianco
|Peso (kg)
|0,1
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,1
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|98 x 94 x 93
Macchine compatibili
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
- Sporco secco