Un aiuto vitale per chi soffre di allergie e ideale per tutti coloro che apprezzano l'aria pulita: il filtro HEPA ad alte prestazioni (EN 1822: 1998) può essere utilizzato per catturare pollini, spore fungine, batteri e escrementi di acari. Filtra in modo affidabile allergeni e polvere e garantisce un'aria perfettamente pulita. L'aria prodotta è più pulita della normale aria interna. Cattura il 99,9% di tutte le particelle che scatenano allergie superiori a 0,3 µm. È una soluzione ideale per le persone con requisiti igienici particolarmente severi. Compatibile con il pulitore a vapore con aspirazione SV7.