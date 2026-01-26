Pulitore a vapore con aspirazione 3-in-1 SV 7
Pulire con il vapore, aspirare e asciugare in un unico passaggio: l'aspirapolvere a vapore SV 7 unisce multifunzionalità e massimo comfort in un unico apparecchio.
L'aspirapolvere a vapore SV 7 di Kärcher unisce i vantaggi dei pulitori a vapore con i punti di forza degli aspirapolvere a secco. Aspira ad esempio le briciole dal pavimento, pulisce con un panno umido e poi asciuga il pavimento. E fa tutto questo comodamente in un solo passaggio. Con queste impressionanti macchine tuttofare e gli accessori adatti, tutti possono mantenere la propria casa pulita: in modo semplice, comodo, rapido e senza prodotti chimici.
Caratteristiche e vantaggi
Macchina 3-in-1Aspira, pulisce con il vapore ed asciuga in una sola passata
Sistema filtro Multi-stageFiltro acqua, filtro sporco grossolano e filtro HEPA (EN 1822:1998) trattengono tutte le particelle nocive.
Bocchetta pavimento comodaUtilizzabili sia su superfici dure sia su tappeti e moquette.
Operazione semplice
- Sull'impugnatura si regola la forza di aspirazione e sulla macchina la forza di erogazione vapore.
4-levelli di aspirazione regolabili
- La regolazione di aspirazione è regolabile a seconda dello sporco e della superficie
5-levelli di quantità vapore regolabili
- La quantità di vapore erogato è regolabile a seconda dello sporco e della superificie da pulire.
Vapore non stop
- Il serbatoio è rabboccabile costantemente – vapore non stop per lavorare senza interruzioni.
Vano porta cavo integrato
- Il cavo di allacciamento elettrico trova posto sulla macchina
Chiusura di sicurezza per i bambini
- Sicurezza bambino
Applicabile in molti campi
- Non servono detergenti con questo apparecchio
Specifiche
Dati tecnici
|Giri motore max. (W)
|2200
|Capacità acqua (l)
|0,45
|Pressione del vapore max. (bar)
|max. 4
|Filtro dell'acqua (l)
|1,2
|Aspirazione (mbar/kPa)
|210 / 21
|Lunghezza del cavo (m)
|6
|Tempo necessario per il riscaldamento (min)
|5
|Capacità del serbatoio (l)
|0,5
|Uscita vapore (g/min)
|80
|Sistema filtrante
|Filtro dell'acqua e filtro HEPA
|Potenza termica (W)
|1100
|Riempimento continuo
|Volume di raccolta ulteriore (l)
|0,6
|Colore
|Bianco
|Peso senza accessori (kg)
|9,4
|Peso con imballo (kg)
|15,2
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|515 x 336 x 340
Scope of supply
- Tipo di filtro HEPA: Filtro HEPA
- Kit pavimento cone funzione aspirazione vapore: Utilizzabile sui pavimenti duri, sui tappeti con sue tubi di aspirazione avpore da 0.5 m
- Bocchetta manuale con funzione aspirazione vapore: Utilizzabile con il tergivetro (grande e piccolo), spazzola o panno
- Ugello vapore di precisione: Utilizzabile con prolunga e spazzola tonda (4 colori diversi)
- Bocchetta poltrone (grande e piccola)
- Bocchetta fessure e spazzola per mobili
- Antischiuma "FoamStop"
- Misurino, spazzola e sacca accessori
- bocchetta per finestre, piccola e grande
- Panno: 1 Pezzo(i)
- set di spazzoline tonde
- sostituzione della corona di spazzole
- Tubo aspirazione vapore: 2 Pezzo(i), 0.5 m
- Tubo aspirazione vapore con maniglia
Dotazione
- Chiusura di sicurezza per i bambini
- Valvola di sicurezza
- Regolazione della portata del vapore: sul dispositivo (cinque fasi)
- Regolazione aspirazione: sulla maniglia (a quattro fasi)
- Sistema a doppio serbatoio
- Tubo vapore con pistola: 1.75 m
Aree di applicazione
- Pavimenti duri
- Superfici tessili
- Rubinetti, lavelli e sanitari
- Pavimenti e piastrelle
- Finestre e superfici vetrate
- Cappe di aspirazione
- Piani cottura
Accessori
Detergenti
RICAMBI SV 7
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.