Pulitore a vapore con aspirazione 3-in-1 SV 7

Pulire con il vapore, aspirare e asciugare in un unico passaggio: l'aspirapolvere a vapore SV 7 unisce multifunzionalità e massimo comfort in un unico apparecchio.

L'aspirapolvere a vapore SV 7 di Kärcher unisce i vantaggi dei pulitori a vapore con i punti di forza degli aspirapolvere a secco. Aspira ad esempio le briciole dal pavimento, pulisce con un panno umido e poi asciuga il pavimento. E fa tutto questo comodamente in un solo passaggio. Con queste impressionanti macchine tuttofare e gli accessori adatti, tutti possono mantenere la propria casa pulita: in modo semplice, comodo, rapido e senza prodotti chimici.

Caratteristiche e vantaggi
Pulitore a vapore con aspirazione 3-in-1 SV 7: Macchina 3-in-1
Macchina 3-in-1
Aspira, pulisce con il vapore ed asciuga in una sola passata
Pulitore a vapore con aspirazione 3-in-1 SV 7: Sistema filtro Multi-stage
Sistema filtro Multi-stage
Filtro acqua, filtro sporco grossolano e filtro HEPA (EN 1822:1998) trattengono tutte le particelle nocive.
Pulitore a vapore con aspirazione 3-in-1 SV 7: Bocchetta pavimento comoda
Bocchetta pavimento comoda
Utilizzabili sia su superfici dure sia su tappeti e moquette.
Operazione semplice
  • Sull'impugnatura si regola la forza di aspirazione e sulla macchina la forza di erogazione vapore.
4-levelli di aspirazione regolabili
  • La regolazione di aspirazione è regolabile a seconda dello sporco e della superficie
5-levelli di quantità vapore regolabili
  • La quantità di vapore erogato è regolabile a seconda dello sporco e della superificie da pulire.
Vapore non stop
  • Il serbatoio è rabboccabile costantemente – vapore non stop per lavorare senza interruzioni.
Vano porta cavo integrato
  • Il cavo di allacciamento elettrico trova posto sulla macchina
Chiusura di sicurezza per i bambini
  • Sicurezza bambino
Applicabile in molti campi
  • Non servono detergenti con questo apparecchio
Specifiche

Dati tecnici

Giri motore max. (W) 2200
Capacità acqua (l) 0,45
Pressione del vapore max. (bar) max. 4
Filtro dell'acqua (l) 1,2
Aspirazione (mbar/kPa) 210 / 21
Lunghezza del cavo (m) 6
Tempo necessario per il riscaldamento (min) 5
Capacità del serbatoio (l) 0,5
Uscita vapore (g/min) 80
Sistema filtrante Filtro dell'acqua e filtro HEPA
Potenza termica (W) 1100
Riempimento continuo
Volume di raccolta ulteriore (l) 0,6
Colore Bianco
Peso senza accessori (kg) 9,4
Peso con imballo (kg) 15,2
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 515 x 336 x 340

Scope of supply

  • Tipo di filtro HEPA: Filtro HEPA
  • Kit pavimento cone funzione aspirazione vapore: Utilizzabile sui pavimenti duri, sui tappeti con sue tubi di aspirazione avpore da 0.5 m
  • Bocchetta manuale con funzione aspirazione vapore: Utilizzabile con il tergivetro (grande e piccolo), spazzola o panno
  • Ugello vapore di precisione: Utilizzabile con prolunga e spazzola tonda (4 colori diversi)
  • Bocchetta poltrone (grande e piccola)
  • Bocchetta fessure e spazzola per mobili
  • Antischiuma "FoamStop"
  • Misurino, spazzola e sacca accessori
  • bocchetta per finestre, piccola e grande
  • Panno: 1 Pezzo(i)
  • set di spazzoline tonde
  • sostituzione della corona di spazzole
  • Tubo aspirazione vapore: 2 Pezzo(i), 0.5 m
  • Tubo aspirazione vapore con maniglia

Dotazione

  • Chiusura di sicurezza per i bambini
  • Valvola di sicurezza
  • Regolazione della portata del vapore: sul dispositivo (cinque fasi)
  • Regolazione aspirazione: sulla maniglia (a quattro fasi)
  • Sistema a doppio serbatoio
  • Tubo vapore con pistola: 1.75 m
Pulitore a vapore con aspirazione 3-in-1 SV 7
Aree di applicazione
  • Pavimenti duri
  • Superfici tessili
  • Rubinetti, lavelli e sanitari
  • Pavimenti e piastrelle
  • Finestre e superfici vetrate
  • Cappe di aspirazione
  • Piani cottura
Accessori
Detergenti
RICAMBI SV 7

