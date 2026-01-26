L'aspirapolvere a vapore SV 7 di Kärcher unisce i vantaggi dei pulitori a vapore con i punti di forza degli aspirapolvere a secco. Aspira ad esempio le briciole dal pavimento, pulisce con un panno umido e poi asciuga il pavimento. E fa tutto questo comodamente in un solo passaggio. Con queste impressionanti macchine tuttofare e gli accessori adatti, tutti possono mantenere la propria casa pulita: in modo semplice, comodo, rapido e senza prodotti chimici.