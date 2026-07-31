Kit di pulizia per animali domestici

Il kit di pulizia per animali domestici rimuove in modo efficace i peli degli animali.

Lo speciale kit di pulizia per animali domestici rende la pulizia ancora più facile: il tubo flessibile ed estensibile incluso nel kit assicura la massima libertà di movimento. La spazzola per pelo di animale domestico abbinata ha una superficie in gomma estremamente morbida. In questo modo non solo rimuoverai in modo efficace i peli, ma tratterai anche il tuo amico peloso con un bel massaggio.

Caratteristiche e vantaggi
Questo set è perfetto per rimuovere i peli degli animali domestici
Specifiche

Dati tecnici

Colore nero
Peso (kg) 0,1
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,7
Dimensioni (L × P × A) (mm) 415 x 100 x 43
Macchine compatibili
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
  • Peli di animali