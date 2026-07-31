Kit di pulizia per animali domestici
Il kit di pulizia per animali domestici rimuove in modo efficace i peli degli animali.
Lo speciale kit di pulizia per animali domestici rende la pulizia ancora più facile: il tubo flessibile ed estensibile incluso nel kit assicura la massima libertà di movimento. La spazzola per pelo di animale domestico abbinata ha una superficie in gomma estremamente morbida. In questo modo non solo rimuoverai in modo efficace i peli, ma tratterai anche il tuo amico peloso con un bel massaggio.
Caratteristiche e vantaggi
Questo set è perfetto per rimuovere i peli degli animali domestici
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,1
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,7
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|415 x 100 x 43
Aree di applicazione
- Peli di animali