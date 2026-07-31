Il kit per la pulizia degli interni dell'auto garantisce elevate prestazioni di pulizia: con la spazzola per la polvere e l'attacco speciale della bocchetta, il processo normalmente laborioso di pulizia degli interni dell'auto diventa più facile che mai. Il tubo flessibile e regolabile in lunghezza garantisce un'estrema facilità d'uso: può accedere facilmente anche alle più piccole fessure e agli spazi più difficili da raggiungere. Tutte le superfici imbottite, i tappetini, il cruscotto, la console centrale e il bagagliaio possono essere puliti in profondità, rendendo la vostra auto pulita come prima.