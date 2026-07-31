Kit per la pulizia dell'auto
Il kit comprende una spazzola per la polvere, un ugello speciale e un tubo flessibile per pulire comodamente tutto l'interno dell'auto, anche gli spazi e le fessure più piccole.
Il kit per la pulizia degli interni dell'auto garantisce elevate prestazioni di pulizia: con la spazzola per la polvere e l'attacco speciale della bocchetta, il processo normalmente laborioso di pulizia degli interni dell'auto diventa più facile che mai. Il tubo flessibile e regolabile in lunghezza garantisce un'estrema facilità d'uso: può accedere facilmente anche alle più piccole fessure e agli spazi più difficili da raggiungere. Tutte le superfici imbottite, i tappetini, il cruscotto, la console centrale e il bagagliaio possono essere puliti in profondità, rendendo la vostra auto pulita come prima.
Caratteristiche e vantaggi
Attrezzatura aggiuntiva completa per una pulizia approfondita di tutte le superfici all'interno dell'auto
Il tubo flessibile garantisce la massima flessibilità e quindi la massima libertà di movimento
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,3
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,8
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|415 x 120 x 43
Aree di applicazione
- Cruscotto
- Console centrale
- Tappetini
- Pavimenti duri
- Interni auto
- Tappetini