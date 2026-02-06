Questo kit di accessori contiene inoltre, oltre a un tubo di pressione da 12 metri, una pistola ergonomica per alta pressione e un adattatore Quick Connect per K 2 a K 7. Il set di aggiornamento è adatto a tutti gli idropulitrici Kärcher prodotti dal 1992 (eccetto macchine avvolgitubo). Adatto a tutte le idropulitrici Kärcher prodotte tra il 1992 e il 2017 senza avvolgitubo.