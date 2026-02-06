Kit tubo 12 m + Pistola Quick Connect

Set di aggiornamento con tubo flessibile ad alta pressione da 12 m, pistola ad alta pressione e adattatore Quick Connect per le gamme da K 2 a K 7.

Questo kit di accessori contiene inoltre, oltre a un tubo di pressione da 12 metri, una pistola ergonomica per alta pressione e un adattatore Quick Connect per K 2 a K 7. Il set di aggiornamento è adatto a tutti gli idropulitrici Kärcher prodotti dal 1992 (eccetto macchine avvolgitubo). Adatto a tutte le idropulitrici Kärcher prodotte tra il 1992 e il 2017 senza avvolgitubo.

Caratteristiche e vantaggi
Adattatore
  • Semplice separazione del tubo a pressione dalla pistola e dal dispositivo.
  • Il tubo flessibile ad alta pressione è facile da manovrare, facendo clic rapidamente dentro e fuori dal dispositivo e dalla pistola. Ciò consente di risparmiare tempo e fatica.
Tubo AP
  • Con adattatori Quick Connect per un attacco rapido.
Pistola Alta Pressione
  • Per lavoro ergonomico.
Specifiche

Dati tecnici

Temperatura (°C) max. 60
Pressione max. (bar) 180
Lunghezza (m) 12
Colore nero
Peso (kg) 1,5
Peso con imballo (kg) 1,8
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 551 x 250 x 250
RICAMBI Kit tubo 12 m + Pistola Quick Connect

Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.