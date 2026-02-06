Kit tubo 12 m + Pistola Quick Connect
Set di aggiornamento con tubo flessibile ad alta pressione da 12 m, pistola ad alta pressione e adattatore Quick Connect per le gamme da K 2 a K 7.
Questo kit di accessori contiene inoltre, oltre a un tubo di pressione da 12 metri, una pistola ergonomica per alta pressione e un adattatore Quick Connect per K 2 a K 7. Il set di aggiornamento è adatto a tutti gli idropulitrici Kärcher prodotti dal 1992 (eccetto macchine avvolgitubo). Adatto a tutte le idropulitrici Kärcher prodotte tra il 1992 e il 2017 senza avvolgitubo.
Caratteristiche e vantaggi
Adattatore
- Semplice separazione del tubo a pressione dalla pistola e dal dispositivo.
- Il tubo flessibile ad alta pressione è facile da manovrare, facendo clic rapidamente dentro e fuori dal dispositivo e dalla pistola. Ciò consente di risparmiare tempo e fatica.
Tubo AP
- Con adattatori Quick Connect per un attacco rapido.
Pistola Alta Pressione
- Per lavoro ergonomico.
Specifiche
Dati tecnici
|Temperatura (°C)
|max. 60
|Pressione max. (bar)
|180
|Lunghezza (m)
|12
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|1,5
|Peso con imballo (kg)
|1,8
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|551 x 250 x 250
Accessori
RICAMBI Kit tubo 12 m + Pistola Quick Connect
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.