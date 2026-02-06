Kit tubo 7,5 m + Pistola Quick Connect

Set di aggiornamento con tubo ad alta pressione da 7,5 m, pistola ad alta pressione e adattatore Quick Connect per le classi K 2-K 7.

La dotazione del set di accessori comprende un tubo flessibile ad alta pressione da 7,5 metri, una pistola ergonomica ad alta pressione e un pezzo adattatore per il retrofit del pratico connettore Quick Connect per le classi K 2-K 7. Adatto a tutte le idropulitrici Kärcher senza un avvolgitubo prodotto dal 1992.

Caratteristiche e vantaggi
Adattatore
  • Semplice separazione del tubo a pressione dalla pistola e dal dispositivo.
  • Il tubo flessibile ad alta pressione è facile da manovrare, facendo clic rapidamente dentro e fuori dal dispositivo e dalla pistola. Ciò consente di risparmiare tempo e fatica.
Tubo AP
  • Con adattatori Quick Connect per un attacco rapido.
Pistola Alta Pressione
  • Per lavoro ergonomico.
Specifiche

Dati tecnici

Temperatura (°C) max. 60
Pressione max. (bar) 180
Lunghezza (m) 7,5
Colore nero
Peso (kg) 1,2
Peso con imballo (kg) 1,4
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 551 x 250 x 60
Macchine compatibili
Prodotti fuori catalogo
Accessori
RICAMBI Kit tubo 7,5 m + Pistola Quick Connect

Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.