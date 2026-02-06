Kit tubo 7,5 m + Pistola Quick Connect
Set di aggiornamento con tubo ad alta pressione da 7,5 m, pistola ad alta pressione e adattatore Quick Connect per le classi K 2-K 7.
La dotazione del set di accessori comprende un tubo flessibile ad alta pressione da 7,5 metri, una pistola ergonomica ad alta pressione e un pezzo adattatore per il retrofit del pratico connettore Quick Connect per le classi K 2-K 7. Adatto a tutte le idropulitrici Kärcher senza un avvolgitubo prodotto dal 1992.
Caratteristiche e vantaggi
Adattatore
- Semplice separazione del tubo a pressione dalla pistola e dal dispositivo.
- Il tubo flessibile ad alta pressione è facile da manovrare, facendo clic rapidamente dentro e fuori dal dispositivo e dalla pistola. Ciò consente di risparmiare tempo e fatica.
Tubo AP
- Con adattatori Quick Connect per un attacco rapido.
Pistola Alta Pressione
- Per lavoro ergonomico.
Specifiche
Dati tecnici
|Temperatura (°C)
|max. 60
|Pressione max. (bar)
|180
|Lunghezza (m)
|7,5
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|1,2
|Peso con imballo (kg)
|1,4
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|551 x 250 x 60
Accessori
RICAMBI Kit tubo 7,5 m + Pistola Quick Connect
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.