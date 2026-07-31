Lama di ricambio per tagliaerba a batteria
Bastano pochi movimenti della mano per installare la lama del tosaerba in acciaio di alta qualità nella batteria LMO 18-33. Con una larghezza di taglio di 33 cm raggiunge risultati di taglio accurati.
Un prato perfetto ha bisogno di un taglio perfetto. E questo è possibile solo con le lame giuste. La lama del tosaerba per la batteria LMO 18-33 con una larghezza di taglio di 33 centimetri raggiunge l'altezza di taglio desiderata anche in aree imponderabili nel giardino. Perché la lama in acciaio di alta qualità è affilata in modo ottimale in modo da non lasciare fili d'erba sfilacciati o irregolarità. Il tosaerba a batteria offre un risultato di taglio affidabile e perfetto. Se è necessario sostituire la lama del tosaerba, bastano pochi movimenti della mano con una sola vite e l'operazione può essere continuata: sul prato e sul prato per inalare quell'odore unico di erba appena tagliata.
Caratteristiche e vantaggi
Lama d'acciaio super affilata
- L'utilizzo di acciaio di alta qualità assicura risultati ottimali di taglio senza danneggiare la lama
Facile ricambio per lama
- Pochi movimenti e giri di vite e la lama è sostituita
Design efficiente
- Grazie alla forma intelligente della lama, nessun residuo verrà depositato al suolo
Accessori perfettamente abbinati
- La lama per tagliaerba è l'ideale per il tagliaerba a batteria LMO 18-33 Battery
Specifiche
Dati tecnici
|Larghezza di taglio (cm)
|33
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,2
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,3
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|330 x 55 x 11
Aree di applicazione
- Prato