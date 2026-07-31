Un prato perfetto ha bisogno di un taglio perfetto. E questo è possibile solo con le lame giuste. La lama del tosaerba per la batteria LMO 18-33 con una larghezza di taglio di 33 centimetri raggiunge l'altezza di taglio desiderata anche in aree imponderabili nel giardino. Perché la lama in acciaio di alta qualità è affilata in modo ottimale in modo da non lasciare fili d'erba sfilacciati o irregolarità. Il tosaerba a batteria offre un risultato di taglio affidabile e perfetto. Se è necessario sostituire la lama del tosaerba, bastano pochi movimenti della mano con una sola vite e l'operazione può essere continuata: sul prato e sul prato per inalare quell'odore unico di erba appena tagliata.