Le lame in acciaio extra affilate per il tosaerba a batteria LMO 18-36 alimentato a batteria non lasciano fili d'erba sfilacciati. Con una larghezza di taglio di 36 centimetri tagliano il prato in modo ordinato senza lasciare dislivelli, anche in aree imponderabili. Con il minimo sforzo fisico, le eccellenti lame in acciaio tagliano ogni lama e offrono un risultato di taglio eccellente. Se la lama del tosaerba deve essere sostituita, sono necessari solo pochi movimenti della mano su una vite e l'operazione può essere continuata nel verde lussureggiante. E grazie alla forma intelligente della lama, le talee atterrano nella tramoggia senza residui. Questo rende la falciatura divertente!