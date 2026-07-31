Lama di ricambio per tagliaerba a batteria
La lama del tosaerba con una larghezza di taglio di 36 cm è adatta per l'uso con la batteria LMO 18-36 a batteria, garantendo così risultati di taglio eccellenti.
Le lame in acciaio extra affilate per il tosaerba a batteria LMO 18-36 alimentato a batteria non lasciano fili d'erba sfilacciati. Con una larghezza di taglio di 36 centimetri tagliano il prato in modo ordinato senza lasciare dislivelli, anche in aree imponderabili. Con il minimo sforzo fisico, le eccellenti lame in acciaio tagliano ogni lama e offrono un risultato di taglio eccellente. Se la lama del tosaerba deve essere sostituita, sono necessari solo pochi movimenti della mano su una vite e l'operazione può essere continuata nel verde lussureggiante. E grazie alla forma intelligente della lama, le talee atterrano nella tramoggia senza residui. Questo rende la falciatura divertente!
Caratteristiche e vantaggi
Lama d'acciaio super affilata
- L'utilizzo di acciaio di alta qualità assicura risultati ottimali di taglio senza danneggiare la lama
Facile ricambio per lama
- Pochi movimenti e giri di vite e la lama è sostituita
Design efficiente
- Grazie alla forma intelligente della lama, nessun residuo verrà depositato al suolo
Accessori perfettamente abbinati
- La lama per tagliaerba è l'ideale per il tagliaerba a batteria LMO 18-36 Battery
Specifiche
Dati tecnici
|Larghezza di taglio (cm)
|36
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,2
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,3
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|360 x 61 x 11
Aree di applicazione
- Prato