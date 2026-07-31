Lama di ricambio per tagliaerba a batteria
Nessun filo d'erba sfilacciato, nessuna irregolarità - garantito dalla potente lama del tosaerba in acciaio con una larghezza di taglio di 40 cm per la batteria LMO 36-40.
Il prato è falciato, le talee sono atterrate nella tramoggia senza residui grazie alla forma intelligente della lama del tosaerba a batteria - una giornata perfetta in giardino! Le lame di acciaio affilate come rasoi per la batteria 36-40 hanno visto questo, senza lasciare fili di erba sfilacciati o irregolarità nel prato. Con queste lame l'altezza di taglio desiderata viene raggiunta in modo affidabile con una larghezza di taglio di 40 centimetri e un prato viene lasciato alle spalle che vale la pena guardare! Per sostituire la lama del tosaerba sono necessari solo pochi e rapidi movimenti della mano con una vite.
Caratteristiche e vantaggi
Lama d'acciaio super affilata
Facile ricambio per lama
Design efficiente
Accessori perfettamente abbinati
Specifiche
Dati tecnici
|Larghezza di taglio (cm)
|40
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,4
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,5
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|400 x 52 x 17
Aree di applicazione
- Prato