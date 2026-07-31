Il prato è falciato, le talee sono atterrate nella tramoggia senza residui grazie alla forma intelligente della lama del tosaerba a batteria - una giornata perfetta in giardino! Le lame di acciaio affilate come rasoi per la batteria 36-40 hanno visto questo, senza lasciare fili di erba sfilacciati o irregolarità nel prato. Con queste lame l'altezza di taglio desiderata viene raggiunta in modo affidabile con una larghezza di taglio di 40 centimetri e un prato viene lasciato alle spalle che vale la pena guardare! Per sostituire la lama del tosaerba sono necessari solo pochi e rapidi movimenti della mano con una vite.