Lama di ricambio per tagliaerba a batteria

Nessun filo d'erba sfilacciato, nessuna irregolarità - garantito dalla potente lama del tosaerba in acciaio con una larghezza di taglio di 40 cm per la batteria LMO 36-40.

Il prato è falciato, le talee sono atterrate nella tramoggia senza residui grazie alla forma intelligente della lama del tosaerba a batteria - una giornata perfetta in giardino! Le lame di acciaio affilate come rasoi per la batteria 36-40 hanno visto questo, senza lasciare fili di erba sfilacciati o irregolarità nel prato. Con queste lame l'altezza di taglio desiderata viene raggiunta in modo affidabile con una larghezza di taglio di 40 centimetri e un prato viene lasciato alle spalle che vale la pena guardare! Per sostituire la lama del tosaerba sono necessari solo pochi e rapidi movimenti della mano con una vite.

Caratteristiche e vantaggi
Lama d'acciaio super affilata
Facile ricambio per lama
Design efficiente
Accessori perfettamente abbinati
Specifiche

Dati tecnici

Larghezza di taglio (cm) 40
Colore nero
Peso (kg) 0,4
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,5
Dimensioni (L × P × A) (mm) 400 x 52 x 17
Macchine compatibili
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
  • Prato