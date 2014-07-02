Lame di ricambio per aspiragocce WV (170mm)

Lame di ricambio per aspiragocce a batteria WV. Per una pulizia senza gocce e striature su tutte le superfici lisce.

Lame di ricambio per aspiragocce a batteria WV. Per una pulizia senza gocce e striature su tutte le superfici lisce.

Caratteristiche e vantaggi
Sostituzione rapida della lama del tergipavimento.
  • Per una pulizia senza aloni su tutte le superfici lisce - senza acqua gocciolante.
Labbra in gomma morbida
  • Non lascia striature
Specifiche

Dati tecnici

Quantità (Pezzo(i)) 2
Colore nero
Dimensioni (L × P × A) (mm) 170 x 42 x 5
Aree di applicazione
  • Finestre a reticolo
  • Superfici lisce
  • Finestre e superfici vetrate
  • Specchi
  • Piastrelle
  • Box doccia / vasca
  • Superfici di lavoro in cucina
  • Condensazione
  • Impianti fotovoltaici / Centrali elettriche da balcone