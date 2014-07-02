Lame di ricambio per aspiragocce WV (170mm)
Lame di ricambio per aspiragocce a batteria WV. Per una pulizia senza gocce e striature su tutte le superfici lisce.
Lame di ricambio per aspiragocce a batteria WV. Per una pulizia senza gocce e striature su tutte le superfici lisce.
Caratteristiche e vantaggi
Sostituzione rapida della lama del tergipavimento.
- Per una pulizia senza aloni su tutte le superfici lisce - senza acqua gocciolante.
Labbra in gomma morbida
- Non lascia striature
Specifiche
Dati tecnici
|Quantità (Pezzo(i))
|2
|Colore
|nero
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|170 x 42 x 5
Aree di applicazione
- Finestre a reticolo
- Superfici lisce
- Finestre e superfici vetrate
- Specchi
- Piastrelle
- Box doccia / vasca
- Superfici di lavoro in cucina
- Condensazione
- Impianti fotovoltaici / Centrali elettriche da balcone