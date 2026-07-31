Bocchetta di aspirazione piccola per lavavetri
Larga 170 mm, la bocchetta di aspirazione piccola per WV 2 e WV 5 è perfetta per la pulizia di finestre all'inglesina e altre piccole superfici in vetro.
Larga 170 mm, la bocchetta di aspirazione piccola per WV 2 e WV 5 è perfetta per la pulizia di finestre all'inglesina e altre piccole superfici in vetro che non possono essere pulite facilmente con la bocchetta grande.
Caratteristiche e vantaggi
Labbra in gomma morbida
- Non lascia striature
Forma stretta
- Ideale per finestre tipo inglesina o altri spazi stretti.
Specifiche
Dati tecnici
|Quantità (Pezzo(i))
|1
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,1
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,1
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|225 x 37 x 125
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
- Finestre a reticolo
- Superfici lisce
- Specchi
- Piastrelle