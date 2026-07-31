Bocchetta di aspirazione piccola per lavavetri

Larga 170 mm, la bocchetta di aspirazione piccola per WV 2 e WV 5 è perfetta per la pulizia di finestre all'inglesina e altre piccole superfici in vetro.

Larga 170 mm, la bocchetta di aspirazione piccola per WV 2 e WV 5 è perfetta per la pulizia di finestre all'inglesina e altre piccole superfici in vetro che non possono essere pulite facilmente con la bocchetta grande.

Caratteristiche e vantaggi
Labbra in gomma morbida
  • Non lascia striature
Forma stretta
  • Ideale per finestre tipo inglesina o altri spazi stretti.
Specifiche

Dati tecnici

Quantità (Pezzo(i)) 1
Colore nero
Peso (kg) 0,1
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,1
Dimensioni (L × P × A) (mm) 225 x 37 x 125
Aree di applicazione
  • Finestre a reticolo
  • Superfici lisce
  • Specchi
  • Piastrelle
Accessori