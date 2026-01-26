Lavavetri WV 2 Premium 10 Years Edition
Accattivamente e con una batteria potente: il WV 2 Black Edition possiede un design distintivo e ha una durata della batteria fino al 40% in più rispetto a un normale WV 2.
L'aspiragocce WV 2 Black Edition non solo lascia le finestre scintillanti e senza gocce ma ha una batteria con una durata del 40% superiore (autonomia di 35 minuti) rispetto a un normale WV 2 La limited edition di questo aspiragocce colpisce per l'aspetto, grazie al design nero e giallo, il nuovo logo sulla bocchetta aspirante e il logo dell'edizione speciale su un lato. La Black Edition include una bocchetta più piccola e una bottiglia spray, un panno in microfibra e un detergente per vetri. Questa combinazione permette di far brillare ogni tipo di superficie in vetro.
Caratteristiche e vantaggi
Risultato senza gocce né aloniGrazie all'aspirazione elettrica, le gocce d'acqua sono ormai un ricordo del passato. Per finestre lucide e pulite.
Molteplici applicazioniL'aspiragocce può essere utilizzato su tutte le superfici lisce come tavolini, finestre e cabine doccia
Display LED sempre sott'occhioIl display LED indica il livello di carica della batteria.
Veloce da svuotare
- Il serbatoio per acqua sporca è facile da svuotare.
Bocchetta intercambiabile
- A seconda della superficie da pulire si può scegliere quale bocchetta usare
Tre volte più veloce
- La pulizia delle finestre è tre volte più veloce con Window Vac rispetto ai metodi convenzionali
Leggero e silenzioso
- Il WV 2 è leggero e silenzioso e rende piacevole anche il pulire i vetri
L'originale
- Qualità originale Kärcher
Completamente igienico
- Il serbatoio si svuota in modo semplice e veloce senza entrare in contatto con l'acqua sporca.
Specifiche
Dati tecnici
|Ampiezza di lavoro, bocchetta aspirazione grande (mm)
|280
|Ampiezza di lavoro, bocchetta aspirazione piccola (mm)
|170
|Serbatoio acqua sporca (ml)
|100
|Autonomia (min)
|35
|Tempo di ricarica della batteria (min)
|230
|Tipo di batteria
|Batteria agli ioni di litio
|Prestazioni per carica della batteria (m²)
|circa. 105
|Voltaggio (V)
|220 / 240
|Frequenza (Hz)
|50 / 60
|Peso compresa batteria (kg)
|0,6
|Peso senza accessori (kg)
|0,6
|Peso con imballo (kg)
|1,1
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|120 x 280 x 320
Scope of supply
- Caricabatterie: Caricabatterie WV e KV (1 pz.)
- Flacone spray standard e panno in microfibra
- Detergenti: Aspirapolvere per finestre RM 503, 20 ml
- Bocchetta di aspirazione stretta
Dotazione
- Ugello di aspirazione
- Bocchetta intercambiabile
Aree di applicazione
- Superfici lisce
- Finestre e superfici vetrate
- Specchi
- Piastrelle
- Tavoli in vetro
- Box doccia / vasca
- Finestre a reticolo
Accessori
Detergenti
RICAMBI WV 2 Premium 10 Years Edition
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.