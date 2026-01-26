Lavavetri WV 2 Premium 10 Years Edition

Accattivamente e con una batteria potente: il WV 2 Black Edition possiede un design distintivo e ha una durata della batteria fino al 40% in più rispetto a un normale WV 2.

L'aspiragocce WV 2 Black Edition non solo lascia le finestre scintillanti e senza gocce ma ha una batteria con una durata del 40% superiore (autonomia di 35 minuti) rispetto a un normale WV 2 La limited edition di questo aspiragocce colpisce per l'aspetto, grazie al design nero e giallo, il nuovo logo sulla bocchetta aspirante e il logo dell'edizione speciale su un lato. La Black Edition include una bocchetta più piccola e una bottiglia spray, un panno in microfibra e un detergente per vetri. Questa combinazione permette di far brillare ogni tipo di superficie in vetro.

Caratteristiche e vantaggi
Lavavetri WV 2 Premium 10 Years Edition: Risultato senza gocce né aloni
Grazie all'aspirazione elettrica, le gocce d'acqua sono ormai un ricordo del passato. Per finestre lucide e pulite.
Lavavetri WV 2 Premium 10 Years Edition: Molteplici applicazioni
L'aspiragocce può essere utilizzato su tutte le superfici lisce come tavolini, finestre e cabine doccia
Lavavetri WV 2 Premium 10 Years Edition: Display LED sempre sott'occhio
Il display LED indica il livello di carica della batteria.
Veloce da svuotare
  • Il serbatoio per acqua sporca è facile da svuotare.
Bocchetta intercambiabile
  • A seconda della superficie da pulire si può scegliere quale bocchetta usare
Tre volte più veloce
  • La pulizia delle finestre è tre volte più veloce con Window Vac rispetto ai metodi convenzionali
Leggero e silenzioso
  • Il WV 2 è leggero e silenzioso e rende piacevole anche il pulire i vetri
L'originale
  • Qualità originale Kärcher
Completamente igienico
  • Il serbatoio si svuota in modo semplice e veloce senza entrare in contatto con l'acqua sporca.
Specifiche

Dati tecnici

Ampiezza di lavoro, bocchetta aspirazione grande (mm) 280
Ampiezza di lavoro, bocchetta aspirazione piccola (mm) 170
Serbatoio acqua sporca (ml) 100
Autonomia (min) 35
Tempo di ricarica della batteria (min) 230
Tipo di batteria Batteria agli ioni di litio
Prestazioni per carica della batteria (m²) circa. 105
Voltaggio (V) 220 / 240
Frequenza (Hz) 50 / 60
Peso compresa batteria (kg) 0,6
Peso senza accessori (kg) 0,6
Peso con imballo (kg) 1,1
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 120 x 280 x 320

Scope of supply

  • Caricabatterie: Caricabatterie WV e KV (1 pz.)
  • Flacone spray standard e panno in microfibra
  • Detergenti: Aspirapolvere per finestre RM 503, 20 ml
  • Bocchetta di aspirazione stretta

Dotazione

  • Ugello di aspirazione
  • Bocchetta intercambiabile
Aree di applicazione
  • Superfici lisce
  • Finestre e superfici vetrate
  • Specchi
  • Piastrelle
  • Tavoli in vetro
  • Box doccia / vasca
  • Finestre a reticolo
