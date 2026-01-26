L'aspiragocce WV 2 Black Edition non solo lascia le finestre scintillanti e senza gocce ma ha una batteria con una durata del 40% superiore (autonomia di 35 minuti) rispetto a un normale WV 2 La limited edition di questo aspiragocce colpisce per l'aspetto, grazie al design nero e giallo, il nuovo logo sulla bocchetta aspirante e il logo dell'edizione speciale su un lato. La Black Edition include una bocchetta più piccola e una bottiglia spray, un panno in microfibra e un detergente per vetri. Questa combinazione permette di far brillare ogni tipo di superficie in vetro.