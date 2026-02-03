Lavavetri WV 5 Plus N Battery
Batteria WV 5 Plus N: Window Vac alimentato a batteria, flacone spray con panno in microfibra, detergente, stazione di ricarica e batteria sostituibile. Per una pulizia senza gocciolamenti, senza aloni e senza interruzioni.
Il più alto standard di pulizia delle finestre: la batteria WV 5 Plus N di Kärcher – l'inventore del Window Vac a batteria – consente una pulizia delle finestre senza fatica, senza aloni e senza gocciolamenti con risultati assolutamente perfetti. La batteria del WV 5 Plus N include un Window Vac alimentato a batteria, una bocchetta di aspirazione stretta (appositamente progettata per finestre a traliccio e superfici strette), un flacone spray con panno in microfibra, detergente, una stazione di ricarica e una batteria intercambiabile (per interrompere la pulizia). La perfetta interazione tra il flacone spray e il panno in microfibra garantisce una pulizia particolarmente efficace. L'autonomia della batteria è stata sostanzialmente migliorata rispetto alla gamma precedente. I distanziatori sulla bocchetta di aspirazione garantiscono risultati di pulizia ancora migliori fino ai bordi. I componenti morbidi nell'impugnatura del dispositivo sono un altro vantaggio, garantendo che il WV 5 sia ancora più comodo da tenere rispetto alla gamma di dispositivi precedente. La stazione di ricarica può essere utilizzata sia per ricaricare singole batterie che per riporre in sicurezza l'intero Window Vac.
Caratteristiche e vantaggi
Include batteria di ricambio e stazione di ricaricaPulizia senza pause grazie alla batteria di ricambio.
Arriva anche ai bordi delle finestreIl distanziatore, regolabile, manualmente con la rotella, permette di arrivare ai bordi senza lasciare striature
Maniglia comoda con indicatore di livello batteriaL'impugnatura soft grip è particolarmente piacevole al tatto e rende l'aspiragocce molto più comodo da usare. I tre Led sopra l'interruttore on/Off indicano lo stato di carica della batteria
Bocchetta intercambiabile
- A seconda della superficie da pulire si può scegliere quale bocchetta usare
Silenzioso
- L'aspiragocce è molto silenzioso. Usarlo è piacevole.
L'originale
- Qualità originale Kärcher
3 volte più veloce
- Pulire i vetri è tre volte più veloce con l'aspiragocce rispetto ai metodi convenzionali.
Risultato senza gocce né aloni
- Grazie all'aspirazione elettrica, i residui di acqua e gli aloni sono ormai un ricordo del passato. Per finestre lucide e pulite.
Completamente igienico
- Facile e veloce da svuotare senza entrare in contatto con lo sporco
Molteplici applicazioni
- L'aspiragocce può essere utilizzato su tutte le superfici lisce come tavolini, finestre e cabine doccia
Specifiche
Dati tecnici
|Ampiezza di lavoro, bocchetta aspirazione grande (mm)
|280
|Ampiezza di lavoro, bocchetta aspirazione piccola (mm)
|170
|Serbatoio acqua sporca (ml)
|100
|Autonomia (min)
|35
|Tempo di ricarica della batteria (min)
|185
|Tipo di batteria
|Batteria agli ioni di litio rimovibile
|Prestazioni per carica della batteria (m²)
|circa. 210
|Nr. fasi della corrente (Ph)
|1
|Voltaggio (V)
|100 / 240
|Frequenza (Hz)
|50 / 60
|Colore
|Bianco
|Peso compresa batteria (kg)
|0,7
|Peso senza accessori (kg)
|0,7
|Peso con imballo (kg)
|1,6
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|125 x 280 x 325
Scope of supply
- Batteria: Batteria intercambiabile per WV 5 e WVP 10 (2 pz.)
- Flacone spray Extra e panno in microfibra
- Detergenti: Aspirapolvere per finestre RM 503, 20 ml
- Bocchetta di aspirazione stretta
Dotazione
- Ugello di aspirazione
- Bocchetta intercambiabile
Aree di applicazione
- Finestre e superfici vetrate
- Finestre a reticolo
- Superfici lisce
- Specchi
- Piastrelle
- Tavoli in vetro
- Pavimenti e piastrelle
Accessori
Detergenti
RICAMBI WV 5 Plus N Battery
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.