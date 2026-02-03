Il più alto standard di pulizia delle finestre: la batteria WV 5 Plus N di Kärcher – l'inventore del Window Vac a batteria – consente una pulizia delle finestre senza fatica, senza aloni e senza gocciolamenti con risultati assolutamente perfetti. La batteria del WV 5 Plus N include un Window Vac alimentato a batteria, una bocchetta di aspirazione stretta (appositamente progettata per finestre a traliccio e superfici strette), un flacone spray con panno in microfibra, detergente, una stazione di ricarica e una batteria intercambiabile (per interrompere la pulizia). La perfetta interazione tra il flacone spray e il panno in microfibra garantisce una pulizia particolarmente efficace. L'autonomia della batteria è stata sostanzialmente migliorata rispetto alla gamma precedente. I distanziatori sulla bocchetta di aspirazione garantiscono risultati di pulizia ancora migliori fino ai bordi. I componenti morbidi nell'impugnatura del dispositivo sono un altro vantaggio, garantendo che il WV 5 sia ancora più comodo da tenere rispetto alla gamma di dispositivi precedente. La stazione di ricarica può essere utilizzata sia per ricaricare singole batterie che per riporre in sicurezza l'intero Window Vac.