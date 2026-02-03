Con il WV 5 Plus N Kärcher, l'inventore del Window Vac, lancia sul mercato un dispositivo che perfeziona ulteriormente la pulizia delle finestre senza fatica, senza aloni e senza gocciolamenti. Grazie alla maggiore autonomia della batteria, anche le attività di pulizia più lunghe non sono un problema. Inoltre, grazie al pratico sistema di batterie intercambiabili, ti basterà acquistare una seconda batteria e potrai pulire anche i vetri senza dover fare pause. L'impugnatura del dispositivo, con la sua componente morbida, fa sì che il WV 5 Plus N superi addirittura il suo predecessore in termini di maneggevolezza ed ergonomia. Inoltre l'apparecchio è dotato di distanziatori sulla bocchetta di aspirazione. Questa funzione consente risultati di pulizia ancora migliori fino ai bordi. La fornitura comprende anche una bocchetta di aspirazione stretta per finestre piccole. La perfetta interazione tra il flacone spray e il panno in microfibra garantisce una pulizia efficace e, in combinazione con Window Vac, garantisce anche finestre pulite senza residui.