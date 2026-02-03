Lavavetri WV 5 Plus N
Il set WV 5 Plus N garantisce finestre pulite senza macchie e senza aloni. La batteria intercambiabile, acquistabile separatamente come opzione, consente la pulizia continua.
Con il WV 5 Plus N Kärcher, l'inventore del Window Vac, lancia sul mercato un dispositivo che perfeziona ulteriormente la pulizia delle finestre senza fatica, senza aloni e senza gocciolamenti. Grazie alla maggiore autonomia della batteria, anche le attività di pulizia più lunghe non sono un problema. Inoltre, grazie al pratico sistema di batterie intercambiabili, ti basterà acquistare una seconda batteria e potrai pulire anche i vetri senza dover fare pause. L'impugnatura del dispositivo, con la sua componente morbida, fa sì che il WV 5 Plus N superi addirittura il suo predecessore in termini di maneggevolezza ed ergonomia. Inoltre l'apparecchio è dotato di distanziatori sulla bocchetta di aspirazione. Questa funzione consente risultati di pulizia ancora migliori fino ai bordi. La fornitura comprende anche una bocchetta di aspirazione stretta per finestre piccole. La perfetta interazione tra il flacone spray e il panno in microfibra garantisce una pulizia efficace e, in combinazione con Window Vac, garantisce anche finestre pulite senza residui.
Caratteristiche e vantaggi
Batteria estraibileBatteria estraibile e seconda batteria di ricambio come accessorio opzionale: in questo modo non ci sono interruzioni.
Arriva anche ai bordi delle finestreIl distanziatore, regolabile, manualmente con la rotella, permette di arrivare ai bordi senza lasciare striature
Maniglia comoda con indicatore di livello batteriaL'impugnatura soft grip è particolarmente piacevole al tatto e rende l'aspiragocce molto più comodo da usare. 3 led indicano lo stato della carica della batteria
Bocchetta intercambiabile
- A seconda della superficie da pulire si può scegliere quale bocchetta usare
Silenzioso
- L'aspiragocce è molto silenzioso. Usarlo è piacevole.
L'originale
- Qualità originale Kärcher
3 volte più veloce
- Pulire i vetri è tre volte più veloce con l'aspiragocce che coi metodi convenzionali.
Risultato senza gocce né aloni
- Grazie all'aspirazione elettrica, i residui di acqua e gli aloni sono ormai un ricordo del passato. Per finestre lucide e pulite.
Completamente igienico
- Facile e veloce da svuotare senza entrare in contatto con lo sporco
Molteplici applicazioni
- L'aspiragocce può essere utilizzato su tutte le superfici lisce come tavolini, finestre e cabine doccia
Specifiche
Dati tecnici
|Ampiezza di lavoro, bocchetta aspirazione grande (mm)
|280
|Ampiezza di lavoro, bocchetta aspirazione piccola (mm)
|170
|Serbatoio acqua sporca (ml)
|100
|Autonomia (min)
|35
|Tempo di ricarica della batteria (min)
|185
|Tipo di batteria
|Batteria agli ioni di litio rimovibile
|Prestazioni per carica della batteria (m²)
|circa. 105
|Nr. fasi della corrente (Ph)
|1
|Voltaggio (V)
|100 / 240
|Frequenza (Hz)
|50 / 60
|Colore
|Bianco
|Peso compresa batteria (kg)
|0,7
|Peso senza accessori (kg)
|0,7
|Peso con imballo (kg)
|1,2
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|125 x 280 x 325
Scope of supply
- Caricabatterie: Caricabatterie WV e KV (1 pz.)
- Flacone spray Extra e panno in microfibra
- Detergenti: Aspirapolvere per finestre RM 503, 20 ml
- Bocchetta di aspirazione stretta
Dotazione
- Ugello di aspirazione
- Bocchetta intercambiabile
Aree di applicazione
- Finestre e superfici vetrate
- Finestre a reticolo
- Superfici lisce
- Specchi
- Piastrelle
- Tavoli in vetro
- Pavimenti e piastrelle
Accessori
Detergenti
RICAMBI WV 5 Plus N
