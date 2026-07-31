Lancia con luce LED

Luce a LED resistente all'acqua. Da installare sulla lancia delle idropulitrici dotate di pistole EASY!Force

Luce a LED resistente all'acqua. Da installare sulla lancia delle idropulitrici garantisce una perfetta illuminazione della zona di lavoro. Emissione luminosa > 170 Lumen. Due batterie CR 123 incluse.

Caratteristiche e vantaggi
Luce LED resistente all'acqua
  • Perfetta illuminazione zona di lavoro
  • Semplice assemblaggio sulla lancia spray della pistola ad alta pressione EASY! Force.
Potente tecnologia LED
  • Design leggero e lunghi tempi di funzionamento.
  • Emissione luminosa di oltre 170 lumen.
Specifiche

Dati tecnici

Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,2
Videos
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
  • Per la pulizia ad alta pressione in condizioni di scarsa illuminazione, in particolare per l'agricoltura e l'edilizia.
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