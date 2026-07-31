MJ24 offre cinque diversi tipi di getto in un'unica lancia: getto puntiforme, getto piatto, getto di risciacquo, nebulizzazione e getto a ventaglio. La lancia multi-getto è quindi ideale per molteplici applicazioni. Basta ruotare la testina dell'ugello per selezionare il getto giusto. L'adattatore Quick Connect tra la testina dell'ugello e il tubo di prolunga consente agganciare rapidamente un altro accessorio per la pulizia con una sola mano. Il tubo di prolunga facilita il lavoro ergonomico e, grazie alla distanza, protegge dagli schizzi d'aqcua. MJ 24 è compatibile con l'idropulitrice KHB 5 a batteria.