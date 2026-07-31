Lancia MJ 24 5in 1 Multi Jet
Versatile lancia a getto multiplo 5 in 1 per KHB 5: MJ 24 con getto piatto, risciacquo, nebulizzazione e getto puntiforme. Regolazione semplice ruotando la testa dell'ugello.
MJ24 offre cinque diversi tipi di getto in un'unica lancia: getto puntiforme, getto piatto, getto di risciacquo, nebulizzazione e getto a ventaglio. La lancia multi-getto è quindi ideale per molteplici applicazioni. Basta ruotare la testina dell'ugello per selezionare il getto giusto. L'adattatore Quick Connect tra la testina dell'ugello e il tubo di prolunga consente agganciare rapidamente un altro accessorio per la pulizia con una sola mano. Il tubo di prolunga facilita il lavoro ergonomico e, grazie alla distanza, protegge dagli schizzi d'aqcua. MJ 24 è compatibile con l'idropulitrice KHB 5 a batteria.
Caratteristiche e vantaggi
Lancia 5 getti in 1
- Cinque diversi tipi di getto in un'unica lancia.
Risparmio di tempo
- Non è necessario cambiare la lancia.
Pulizia e irrigazione tutto in uno
- Non è necessario passare ad un tubo da giardino e ad una pistola.
Getto puntiforme
- Pulizia di giunture, fessure, spazi stretti e rimozione di macchie di sporco.
Getto piatto
- Pulizia di superfici e oggetti.
Getto risciacquo
- Risciacquare lo sporco.
Nebulizzatore
- Pulire la polvere o il polline dalle piante e annaffiarle delicatamente.
Getto a ventaglio
- Innaffiare le piante.
Adattattore Quick Connect
- Semplice e veloce da sostituire.
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,2
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,3
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|423 x 58 x 60
Aree di applicazione
- Mobili da giardino/terrazzo/balcone
- Biciclette
- Per la pulizia delle macchine e degli strumenti da giardino.
- Giocattoli e carretti
- Vasi per fiori
- Lava le foglie
- Impianto di irrigazione
RICAMBI Lancia MJ 24 5in 1 Multi Jet
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