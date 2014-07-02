Lancia Vario Power VP 120
Lancia Vario Power. Regolazione della pressione del getto: è sufficiente girare la lancia per cambiare da getto bassa pressione per l'applicazione del detergente a getto ad alta pressione per il normale lavaggio e risciacquo della superficie.
Caratteristiche e vantaggi
Aggiornamenti continui
- Pressione regolabile a seconda dell'obiettivo di pulizia
Getto in bassa pressione per spruzzare il detergente
- Regolazione continua della pressione - dal getto del detergente a bassa pressione al getto ad alta pressione.
Risparmio di tempo
- Non è necessario cambiare la lancia.
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con imballo (kg)
|0,2
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|445 x 42 x 42
Aree di applicazione
- Veicoli
- Per la pulizia delle moto e degli scooter.
- Facciata
- Muri del giardino e in pietra
- Sentieri
- Recinzioni
- Aree intorno alla casa e al giardino