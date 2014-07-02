Lancia Vario Power VP 120

Lancia Vario Power. Regolazione della pressione del getto: è sufficiente girare la lancia per cambiare da getto bassa pressione per l'applicazione del detergente a getto ad alta pressione per il normale lavaggio e risciacquo della superficie.

Caratteristiche e vantaggi
Aggiornamenti continui
  • Pressione regolabile a seconda dell'obiettivo di pulizia
Getto in bassa pressione per spruzzare il detergente
  • Regolazione continua della pressione - dal getto del detergente a bassa pressione al getto ad alta pressione.
Risparmio di tempo
  • Non è necessario cambiare la lancia.
Specifiche

Dati tecnici

Colore nero
Peso (kg) 0,1
Peso con imballo (kg) 0,2
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 445 x 42 x 42
Macchine compatibili
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
  • Veicoli
  • Per la pulizia delle moto e degli scooter.
  • Facciata
  • Muri del giardino e in pietra
  • Sentieri
  • Recinzioni
  • Aree intorno alla casa e al giardino