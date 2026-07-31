Lancia VJ 24 Giunto snodabile a 360°

Lancia a spruzzo variabile con giunto a 360° regolabile: il VJ 24 per KHB 5 a batteria è ideale per la pulizia delle aree più difficili da raggiungere.

La lancia a getto variabile VJ 24 con giunto a 360 ° regolabile può raggiungere le aree più difficili senza alcun problema. Il tubo di prolunga consente all'utente di lavorare in modo ergonomico e la distanza protegge in gran parte dagli schizzi d'acqua. Inoltre, l'adattatore Quick Connect tra la testina dell'ugello e il tubo di prolunga consente velocemente ed in modo semplice all'utente di passare ad un altro accessorio di pulizia utilizzando una sola mano. VJ 24 è compatibile con l'idropulitrice KHB 5 a batteria.

Caratteristiche e vantaggi
Giunto flessibile
  • Giunto regolabile a 360 °.
Include prolunga
  • Per lavoro ergonomico.
Getto piatto 25 °
  • Pulizia accurata ed efficiente.
Adattattore Quick Connect
  • Semplice e veloce da sostituire.
Specifiche

Dati tecnici

Colore nero
Peso (kg) 0,3
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,4
Dimensioni (L × P × A) (mm) 512 x 59 x 43
Aree di applicazione
  • Aree difficili da raggiungere.
  • Vasi per fiori
  • Bidoni della spazzatura
  • Biciclette
  • Per la pulizia delle macchine e degli strumenti da giardino.
RICAMBI Lancia VJ 24 Giunto snodabile a 360°

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