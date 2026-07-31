Lancia VJ 24 Giunto snodabile a 360°
Lancia a spruzzo variabile con giunto a 360° regolabile: il VJ 24 per KHB 5 a batteria è ideale per la pulizia delle aree più difficili da raggiungere.
La lancia a getto variabile VJ 24 con giunto a 360 ° regolabile può raggiungere le aree più difficili senza alcun problema. Il tubo di prolunga consente all'utente di lavorare in modo ergonomico e la distanza protegge in gran parte dagli schizzi d'acqua. Inoltre, l'adattatore Quick Connect tra la testina dell'ugello e il tubo di prolunga consente velocemente ed in modo semplice all'utente di passare ad un altro accessorio di pulizia utilizzando una sola mano. VJ 24 è compatibile con l'idropulitrice KHB 5 a batteria.
Caratteristiche e vantaggi
Giunto flessibile
- Giunto regolabile a 360 °.
Include prolunga
- Per lavoro ergonomico.
Getto piatto 25 °
- Pulizia accurata ed efficiente.
Adattattore Quick Connect
- Semplice e veloce da sostituire.
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,3
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,4
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|512 x 59 x 43
Aree di applicazione
- Aree difficili da raggiungere.
- Vasi per fiori
- Bidoni della spazzatura
- Biciclette
- Per la pulizia delle macchine e degli strumenti da giardino.
RICAMBI Lancia VJ 24 Giunto snodabile a 360°
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