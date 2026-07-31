La lancia a getto variabile VJ 24 con giunto a 360 ° regolabile può raggiungere le aree più difficili senza alcun problema. Il tubo di prolunga consente all'utente di lavorare in modo ergonomico e la distanza protegge in gran parte dagli schizzi d'acqua. Inoltre, l'adattatore Quick Connect tra la testina dell'ugello e il tubo di prolunga consente velocemente ed in modo semplice all'utente di passare ad un altro accessorio di pulizia utilizzando una sola mano. VJ 24 è compatibile con l'idropulitrice KHB 5 a batteria.