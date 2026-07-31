Manico telescopico
Comodo e pratico: il manico telescopico può essere installato sulle forbici per erba a batteria con pochi movimenti della mano, per una gestione semplice dei bordi del prato.
La manutenzione del prato non è mai stata così facile: grazie all'impostazione flessibile e alla regolazione dell'altezza di lavoro tra 74 e 116 centimetri, è possibile tagliare i bordi del prato senza doversi chinare. Il manico telescopico è compatibile con i rasaerba a batteria GSH 2 Plus e GSH 4-4 Plus.
Caratteristiche e vantaggi
Installazione sempliceInstallazione rapida del manico telescopico con connessione wireless.
Comodo telescopioImpostazione e regolazione continua dell'altezza di lavoro in base all'altezza del corpo e alle esigenze di lavoro.
Regolazione dell'angolo a 180°Taglio ancora più preciso dei bordi del prato.
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|argento
|Peso (kg)
|0,5
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,8
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|670 x 78 x 670
Aree di applicazione
- Bordi del prato