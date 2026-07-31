La manutenzione del prato non è mai stata così facile: grazie all'impostazione flessibile e alla regolazione dell'altezza di lavoro tra 74 e 116 centimetri, è possibile tagliare i bordi del prato senza doversi chinare. Il manico telescopico è compatibile con i rasaerba a batteria GSH 2 Plus e GSH 4-4 Plus.