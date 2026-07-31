Manico telescopico

Comodo e pratico: il manico telescopico può essere installato sulle forbici per erba a batteria con pochi movimenti della mano, per una gestione semplice dei bordi del prato.

La manutenzione del prato non è mai stata così facile: grazie all'impostazione flessibile e alla regolazione dell'altezza di lavoro tra 74 e 116 centimetri, è possibile tagliare i bordi del prato senza doversi chinare. Il manico telescopico è compatibile con i rasaerba a batteria GSH 2 Plus e GSH 4-4 Plus.

Caratteristiche e vantaggi
Manico telescopico: Installazione semplice
Installazione semplice
Installazione rapida del manico telescopico con connessione wireless.
Manico telescopico: Comodo telescopio
Comodo telescopio
Impostazione e regolazione continua dell'altezza di lavoro in base all'altezza del corpo e alle esigenze di lavoro.
Manico telescopico: Regolazione dell'angolo a 180°
Regolazione dell'angolo a 180°
Taglio ancora più preciso dei bordi del prato.
Specifiche

Dati tecnici

Colore argento
Peso (kg) 0,5
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,8
Dimensioni (L × P × A) (mm) 670 x 78 x 670
Macchine compatibili
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
  • Bordi del prato