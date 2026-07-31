Panni di ricambio 2 pezzi

Semplicemente geniale: il panno per la pulizia con fissaggio a strappo ti aiuta a rimuovere senza fatica lo sporco da tutti i tipi di superfici lisce con il tergicristallo vibrante KV 4.

Il panno lavabile è incredibilmente facile da attaccare e rimuovere dal tergicristallo vibrante KV 4 grazie al sistema a strappo, rendendo il cambio del panno facile e veloce.

Caratteristiche e vantaggi
Fissaggio a strappo
Lavabile
Adatto per KV 4
Specifiche

Dati tecnici

Quantità (Pezzo(i)) 2
Colore Bianco
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,1
Dimensioni (L × P × A) (mm) 110 x 265 x 20
Macchine compatibili
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
  • Superfici lisce
  • Finestre e superfici vetrate
  • Specchi
  • Piastrelle
  • Tavoli in vetro
  • Pavimenti e piastrelle