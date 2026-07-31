Panni di ricambio 2 pezzi
Semplicemente geniale: il panno per la pulizia con fissaggio a strappo ti aiuta a rimuovere senza fatica lo sporco da tutti i tipi di superfici lisce con il tergicristallo vibrante KV 4.
Il panno lavabile è incredibilmente facile da attaccare e rimuovere dal tergicristallo vibrante KV 4 grazie al sistema a strappo, rendendo il cambio del panno facile e veloce.
Caratteristiche e vantaggi
Fissaggio a strappo
Lavabile
Adatto per KV 4
Specifiche
Dati tecnici
|Quantità (Pezzo(i))
|2
|Colore
|Bianco
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,1
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|110 x 265 x 20
Aree di applicazione
- Superfici lisce
- Finestre e superfici vetrate
- Specchi
- Piastrelle
- Tavoli in vetro
- Pavimenti e piastrelle