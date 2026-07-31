Pista di setole di ricambio in nylon per rimuovi erbacce WRE 4 Battery

Pista di setole in nylon per sostituire rapidamente le setole usurate sul dispositivo di rimozione delle erbacce della batteria WRE 4.

Puoi sostituire le setole usurate sulla batteria WRE 4 in pochi passaggi, senza alcun attrezzo. La pista di setola è in nylon delicato sulle superfici. Per rimuovere efficacemente erbacce e muschio.

Caratteristiche e vantaggi
Setole di naylon
  • Delicato sulle superfici, efficiente nel rimuovere le erbacce
Sostituzione spazzole senza attrezzi
  • Per cambiare facilmente striscia di setole consumata.
Specifiche

Dati tecnici

Colore antracite
Peso (kg) 0,1
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,1
Dimensioni (L × P × A) (mm) 311 x 75 x 18
Macchine compatibili
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
  • Muschio
  • Erbe