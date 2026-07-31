Pista di setole di ricambio in nylon per rimuovi erbacce WRE 4 Battery
Pista di setole in nylon per sostituire rapidamente le setole usurate sul dispositivo di rimozione delle erbacce della batteria WRE 4.
Puoi sostituire le setole usurate sulla batteria WRE 4 in pochi passaggi, senza alcun attrezzo. La pista di setola è in nylon delicato sulle superfici. Per rimuovere efficacemente erbacce e muschio.
Caratteristiche e vantaggi
Setole di naylon
- Delicato sulle superfici, efficiente nel rimuovere le erbacce
Sostituzione spazzole senza attrezzi
- Per cambiare facilmente striscia di setole consumata.
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|antracite
|Peso (kg)
|0,1
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,1
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|311 x 75 x 18
Aree di applicazione
- Muschio
- Erbe