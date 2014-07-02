Pistola di ricambio G 160
Pistola di ricambio per le idropulitrici Kärcher dalla serie K 2 alla serie K7. Per tutte le idropulitrici in cui il tubo è fissato alla pistola con una clip.
Caratteristiche e vantaggi
Pistola di ricambio per le idropulitrici Kärcher Consumer della classe K 2 - K 7.
- Facile sostituzione della pistola
Raccordo a baionetta
- Raccorda tutti gli accessori Kaercher
Applicazione detergente in bassa pressione
- Semplice applicazione del detergente
- Migliore rimozione dello sporco e pulizia efficiente
Chiusura di sicurezza per i bambini
- Il grilletto della pistola è bloccato.
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,3
|Peso con imballo (kg)
|0,4
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|422 x 40 x 181