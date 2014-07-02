Pistola di ricambio G 160

Pistola di ricambio per le idropulitrici consumer di Kärcher dalla serie K 2 alla serie K7. Per tutte le idropulitrici in cui il tubo è fissato alla pistola con una clip, senza il Quick Connect - attacco rapido-.

Caratteristiche e vantaggi
Pistola di ricambio per le idropulitrici Kärcher Consumer della classe K 2 - K 7.
  • Facile sostituzione della pistola
Raccordo a baionetta
  • Raccorda tutti gli accessori Kaercher
Applicazione detergente in bassa pressione
  • Semplice applicazione del detergente
  • Migliore rimozione dello sporco e pulizia efficiente
Chiusura di sicurezza per i bambini
  • Il grilletto della pistola è bloccato.
Specifiche

Dati tecnici

Colore nero
Peso (kg) 0,3
Peso con imballo (kg) 0,4
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 422 x 40 x 181
Macchine compatibili
Prodotti fuori catalogo