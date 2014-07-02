Pistola ricambio serie 2-7 QuickConnect

Pistola di alta qualità con componenti in gomma per il massimo comfort. Per idropulitrici dalla classe K 2 alla classe K 7 che hanno una connessione Quick Connect.

Caratteristiche e vantaggi
Pistola di ricambio per idropulitrici Kärcher Consumer a partire dal 2008 della classe K2-K7, Quick Connect
  • Facile sostituzione della pistola
Quick Connect: raccordo rapido
  • Sistema di connessione rapida per un facile collegamento alla pistola e al tubo ad alta pressione.
Raccordo a baionetta
  • Raccorda tutti gli accessori Kaercher
In gomma
  • Migliore maneggevolezza.
Applicazione detergente in bassa pressione
  • Semplice applicazione del detergente
  • Migliore rimozione dello sporco e pulizia efficiente
Chiusura di sicurezza per i bambini
  • Il grilletto della pistola è bloccato.
Specifiche

Dati tecnici

Colore nero
Peso (kg) 0,4
Peso con imballo (kg) 0,5
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 440 x 193 x 40
Videos
Macchine compatibili
