Pistola ricambio serie 2-7 QuickConnect
Pistola di alta qualità con componenti in gomma per il massimo comfort. Per idropulitrici dalla classe K 2 alla classe K 7 che hanno una connessione Quick Connect.
Caratteristiche e vantaggi
Pistola di ricambio per idropulitrici Kärcher Consumer a partire dal 2008 della classe K2-K7, Quick Connect
- Facile sostituzione della pistola
Quick Connect: raccordo rapido
- Sistema di connessione rapida per un facile collegamento alla pistola e al tubo ad alta pressione.
Raccordo a baionetta
- Raccorda tutti gli accessori Kaercher
In gomma
- Migliore maneggevolezza.
Applicazione detergente in bassa pressione
- Semplice applicazione del detergente
- Migliore rimozione dello sporco e pulizia efficiente
Chiusura di sicurezza per i bambini
- Il grilletto della pistola è bloccato.
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,4
|Peso con imballo (kg)
|0,5
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|440 x 193 x 40