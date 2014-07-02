Prolunga tubo A.P. (10 m)

Prolunga ad alta pressione per una maggiore flessibilità, robusto tubo di qualità DN 8 di 10 m. Tubo rinforzato intrecciato in tessuto, non attorcigliato con connettore in ottone per una maggiore durata.

Prolunga ad alta pressione da 10 m per una maggiore flessibilità per l'uso con idropulitrici. Basta collegare tra l'idropulitrice e il tubo per facilitare il lavoro. Robusto tubo rinforzato in treccia tessile DN 8 di qualità, non attorcigliato con connettore in ottone per una maggiore durata. Prolunga per pressione fino a 160 bar e temperature fino a 60 ° C. Il tubo di prolunga è adatto anche per uso chimico. Adatto a tutte le idropulitrici domestiche Kärcher serie K2 - K7.

Caratteristiche e vantaggi
Tubo di prolunga da 10 m
  • Per aumentare il raggio d'azione e la flessibilità
Tubo flessibile di qualità DN 8 rinforzato con treccia tessile
  • Durevole e resistente
Protezione antipiega
  • Evita al tubo di attorcigliarsi.
Raccordo in ottone
  • Durevole e di alta qualità
Specifiche

Dati tecnici

Lunghezza (m) 10
Colore nero
Peso (kg) 1,2
Peso con imballo (kg) 1,4
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 240 x 240 x 85
Macchine compatibili
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