Rulli per superfici in pietra, compatibili con Lavasuperfici
Rulli ideali per la pulizia delle superici esterne in pietra. Rimuovono senza sforzo lo sporco ostinato e causato dalle intemperie.
Il set di rulli per pietra è il complemento ideale per il Lavasuperfici PCL 4, appositamente adattato per pulire a fondo e in modo uniforme le superfici in pietra nelle aree esterne. Rimuove lo sporco superficiale come la crescita organica o il muschio senza sforzo e ottiene risultati eccellenti nella pulizia del patio.
Caratteristiche e vantaggi
Pulisce a fondo e in modo uniforme le superfici lisce in pietra
Materiale delle setole appositamente adattato al compito di pulizia
Profilo della spazzola ottimizzato per la pulizia delle superfici in pietra liscia
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,2
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,6
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|134 x 100 x 100
Aree di applicazione
- Terrazza
- Balconi