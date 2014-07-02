Sacchetti filtro in carta, 5 pezzi
Sacchetto filtro in carta doppio strato per aspiratori Wet&Dry WD2 e MV2. Sacchetti filtro in carta molto resistente con altissima ritenzione delle poveri. La confezione contiene 5 pezzi.
Sacchetto filtro in carta doppio strato ad alte prestazioni. Sacchetti filtro in carta molto resistente con altissima capacità di ritenzione delle poveri. La polvere e lo sporco non hanno scampo. Adatti agli aspiratori della gamma WD2 e MV2
Caratteristiche e vantaggi
Due strati
- Antistrappo
- Eccezionale capacità del filtro
Specifiche
Dati tecnici
|Quantità (Pezzo(i))
|5
|Colore
|marrone
|Peso (kg)
|0,3
|Peso con imballo (kg)
|0,3
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|240 x 120 x 7
Aree di applicazione
- Aspirapolvere