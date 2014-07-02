Sacchetti filtro in carta, 5 pezzi

Sacchetto filtro in carta doppio strato per aspiratori Wet&Dry WD2 e MV2. Sacchetti filtro in carta molto resistente con altissima ritenzione delle poveri. La confezione contiene 5 pezzi.

Sacchetto filtro in carta doppio strato ad alte prestazioni. Sacchetti filtro in carta molto resistente con altissima capacità di ritenzione delle poveri. La polvere e lo sporco non hanno scampo. Adatti agli aspiratori della gamma WD2 e MV2

Caratteristiche e vantaggi
Due strati
  • Antistrappo
  • Eccezionale capacità del filtro
Specifiche

Dati tecnici

Quantità (Pezzo(i)) 5
Colore marrone
Peso (kg) 0,3
Peso con imballo (kg) 0,3
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 240 x 120 x 7
Macchine compatibili
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
  • Aspirapolvere