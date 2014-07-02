Set 3 pad lucidanti compatibili con lucidatrice

3 pad per lucidatrice FP 303, ottimi per lucidare tutte le superfici dure incerate come il marmo, il PVC o il linoleum.

Set di 3 pad lucidanti adatti alla lucidatrice FP 303, creati appositamente per la lucidatura di pavimenti in pietra naturale opaca, PVC e linoleum. L'effetto lucido è assicurato senza fatica. Lavabili in lavatrice.

Caratteristiche e vantaggi
Panni per lucidatura in microfibra di alta qualità
  • Risultati di lucidatura perfetti su pavimenti in pietra naturale opaca, PVC e linoleum
  • Sviluppato appositamente per la lucidatura di pavimenti in pietra naturale opaca, PVC e linoleum
  • Lavabili in lavatrice fino a 60°C
Specifiche

Dati tecnici

Quantità (Pezzo(i)) 3
Colore Bianco
Peso (kg) 0,1
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,1
Dimensioni (L × P × A) (mm) 125 x 125 x 15
Macchine compatibili
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
  • Pavimenti in pietra naturale o sintetica