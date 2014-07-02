Set 3 pad lucidanti compatibili con lucidatrice
3 pad per lucidatrice FP 303, ottimi per lucidare tutte le superfici dure incerate come il marmo, il PVC o il linoleum.
Set di 3 pad lucidanti adatti alla lucidatrice FP 303, creati appositamente per la lucidatura di pavimenti in pietra naturale opaca, PVC e linoleum. L'effetto lucido è assicurato senza fatica. Lavabili in lavatrice.
Caratteristiche e vantaggi
Panni per lucidatura in microfibra di alta qualità
- Risultati di lucidatura perfetti su pavimenti in pietra naturale opaca, PVC e linoleum
- Sviluppato appositamente per la lucidatura di pavimenti in pietra naturale opaca, PVC e linoleum
- Lavabili in lavatrice fino a 60°C
Specifiche
Dati tecnici
|Quantità (Pezzo(i))
|3
|Colore
|Bianco
|Peso (kg)
|0,1
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,1
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|125 x 125 x 15
Aree di applicazione
- Pavimenti in pietra naturale o sintetica