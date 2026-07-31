Set bocchette per pavimenti
Pulizia senza dover entrare in contatto con lo sporco: con il set per la pulizia dei pavimenti EasyFix per SC 1, laverai ogni tipo di superficie in un attimo
Il pratico set per la pulizia dei pavimenti EasyFix per l'SC 1 lo rende possibile. È sufficiente collegare il panno universale per la pulizia dei pavimenti all'ugello EasyFix tramite il sistema di aggancio e sgancio e collegare l'ugello ai due tubi di prolunga (ciascuno di 0,5 m) dell'SC 1 per iniziare subito a pulire a fondo il pavimento duro. Il panno universale per la pulizia dei pavimenti, con la sua speciale struttura ad anello, garantisce una raccolta particolarmente efficace dello sporco. L'elevata permeabilità al vapore consente di ottenere risultati di pulizia eccellenti e igienicamente puliti negli angoli e nei bordi. Il set per la pulizia dei pavimenti EasyFix è incluso nella dotazione standard della SC 1 EasyFix.
Caratteristiche e vantaggi
Microfibra premium
- La speciale struttura ad anello del panno garantisce una raccolta particolarmente buona dello sporco e risultati di pulizia accurati su tutte le superfici dure sigillate.
- Lavabile in lavatrice fino a 60 °C. Non usare ammorbidenti.
Semplice aggancio del set di ugelli per pavimenti EasyFix all'SC 1
- La bocchetta pavimenti EasyFix può essere inserita rapidamente e senza sforzo nel dispositivo, insieme ai tubi del pulitore del vapore.
Comodo sistema hook-and-loop
- Panno per la pulizia del pavimento facilmente attaccabile all'ugello del pavimento semplicemente premendo su di esso.
- Il panno per la pulizia del pavimento non scivola via durante l'uso.
Linguetta sul panno per la pulizia del pavimento
- Nessun contatto con lo sporco durante la sostituzione del panno: basta premere con il piede sulla linguetta e sollevare la bocchetta.
- Il campo di applicazione (ad esempio la separazione tra cucina e bagno) è indicato in un campo sulla linguetta.
Tecnologia lamellare innovativa
- Grazie alla lamella, il vapore viene distribuito uniformemente sulla superficie e sul panno in microfibra.
Giunto flessibile
- Pulizia ergonomica ed efficace indipendentemente dall'altezza dell'utente.
- Ideale per la puliza sotto i mobili
Il panno copre tutta la superficie della bocchetta pavimenti
- Per una facile pulizia di angoli, fessure e altri punti difficli da raggiungere.
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,7
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,8
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|520 x 115 x 100
Aree di applicazione
- Pavimenti duri
- Pavimenti e piastrelle