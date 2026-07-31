Il pratico set per la pulizia dei pavimenti EasyFix per l'SC 1 lo rende possibile. È sufficiente collegare il panno universale per la pulizia dei pavimenti all'ugello EasyFix tramite il sistema di aggancio e sgancio e collegare l'ugello ai due tubi di prolunga (ciascuno di 0,5 m) dell'SC 1 per iniziare subito a pulire a fondo il pavimento duro. Il panno universale per la pulizia dei pavimenti, con la sua speciale struttura ad anello, garantisce una raccolta particolarmente efficace dello sporco. L'elevata permeabilità al vapore consente di ottenere risultati di pulizia eccellenti e igienicamente puliti negli angoli e nei bordi. Il set per la pulizia dei pavimenti EasyFix è incluso nella dotazione standard della SC 1 EasyFix.