Set di due panni in microfibra per bottiglia spray

Set composto da due panni in microfibra da applicare alla bottiglia spray in dotazione con i lavavetri WV 71 Plus.

I due pannetti in microfibra da applicare alla bottiglia spray in dotazione con i lavavetri WV 71 Plus sono ideali per pulire a fondo e velocemente finestre e superfici lucide e in vetro, fino ai bordi. Pulire i vetri non è mai stato così facile! Lavabili in lavatrice a 60° senza ammorbidente.

Caratteristiche e vantaggi
Panno in microfibra con strisce mobide e abrasive di alta qualità
  • Il panno rimuove lo sporco e lo trattiene
  • Grazie alle fibre abrasive lo sporco ostinato è rimosso dalle superfici
  • Le fibre morbide trattengono lo sporco
Specifiche

Dati tecnici

Quantità (Pezzo(i)) 2
Colore Bianco
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,1
Dimensioni (L × P × A) (mm) 70 x 275 x 30
Macchine compatibili
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
  • Finestre e superfici vetrate