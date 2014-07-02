Set di due panni in microfibra per bottiglia spray
Set composto da due panni in microfibra da applicare alla bottiglia spray in dotazione con i lavavetri WV 71 Plus.
I due pannetti in microfibra da applicare alla bottiglia spray in dotazione con i lavavetri WV 71 Plus sono ideali per pulire a fondo e velocemente finestre e superfici lucide e in vetro, fino ai bordi. Pulire i vetri non è mai stato così facile! Lavabili in lavatrice a 60° senza ammorbidente.
Caratteristiche e vantaggi
Panno in microfibra con strisce mobide e abrasive di alta qualità
- Il panno rimuove lo sporco e lo trattiene
- Grazie alle fibre abrasive lo sporco ostinato è rimosso dalle superfici
- Le fibre morbide trattengono lo sporco
Specifiche
Dati tecnici
|Quantità (Pezzo(i))
|2
|Colore
|Bianco
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,1
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|70 x 275 x 30
Aree di applicazione
- Finestre e superfici vetrate