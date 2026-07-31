Set filtri
Il filtro ad alte prestazioni EPA 12 elimina in modo affidabile il 99,5% delle particelle più piccole, spore di funghi, batteri e allergeni come escrementi di acari o pollini.
Il filtro ad alte prestazioni EPA 12 elimina in modo affidabile il 99,5% delle particelle più piccole, spore di funghi, batteri e allergeni come escrementi di acari o pollini. Per risultati ottimali, pulire il filtro ogni 2 settimane o cambiarlo ogni 6 mesi.
Caratteristiche e vantaggi
Rimuove particelle, spore fungine, batteri e allergeni come escrementi di acari e polline
Facile e veloce da cambiare
Lunga durata grazie alla regolare spazzolatura
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|nero
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|90 x 85 x 26
Aree di applicazione
- Kit filtro di ricambio per il purificatore d'aria AF 20 – per la purificazione dell'aria in interni