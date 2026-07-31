Set lavavetri Premium con flacone spray e panno in microfibra, detergente e rimuovi sporco ostinato
Questo set è l'ideale da abbinare al lavavetri WV per pulire vetri e piastrelle. Comprende un flacone spay con pannoin microfibra, il rimuovi sporco in plastica e un campione di detergente.
Con questo nuovo set consigliato da abbianre al lavavetri WV, si possono pulire facilmente tutte le finestre, piastrelle o le superfici lucide. Basta aggiungere il detergente al flacone spray e passare, con il panno in microfibra installato sul flacone, sulla superficie da pulire. Inoltre, grazie al raschietto rimuovi sporco in dotazione, si può eliminare facilmente anche lo sporco più ostinato.
Caratteristiche e vantaggi
Si stringe e si allarga
- Pulisce sia le finestre grandi sia quelle strette
Con chiusra in velcro
- Grazie alla chiusura in velcro, il panno in microfibra risulta facile da applicare e togliere dal porta panno sul flacone
Raschietto
- Con il raschietto si elimina anche lo sporco più ostinato.
Specifiche
Dati tecnici
|Quantità (Pezzo(i))
|1
|Composizione della fibra tessile
|85% poliestere; 15% poliammide
|Colore
|Bianco
|Peso (kg)
|0,2
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,3
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|120 x 120 x 250
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
- Finestre e superfici vetrate
- Superfici lisce
- Specchi
- Piastrelle
- Anche lo sporco ostinato
Accessori
RICAMBI Set lavavetri Premium con flacone spray e panno in microfibra, detergente e rimuovi sporco ostinato
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