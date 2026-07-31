Set lavavetri Premium con flacone spray e panno in microfibra, detergente e rimuovi sporco ostinato

Questo set è l'ideale da abbinare al lavavetri WV per pulire vetri e piastrelle. Comprende un flacone spay con pannoin microfibra, il rimuovi sporco in plastica e un campione di detergente.

Con questo nuovo set consigliato da abbianre al lavavetri WV, si possono pulire facilmente tutte le finestre, piastrelle o le superfici lucide. Basta aggiungere il detergente al flacone spray e passare, con il panno in microfibra installato sul flacone, sulla superficie da pulire. Inoltre, grazie al raschietto rimuovi sporco in dotazione, si può eliminare facilmente anche lo sporco più ostinato.

Caratteristiche e vantaggi
Si stringe e si allarga
  • Pulisce sia le finestre grandi sia quelle strette
Con chiusra in velcro
  • Grazie alla chiusura in velcro, il panno in microfibra risulta facile da applicare e togliere dal porta panno sul flacone
Raschietto
  • Con il raschietto si elimina anche lo sporco più ostinato.
Specifiche

Dati tecnici

Quantità (Pezzo(i)) 1
Composizione della fibra tessile 85% poliestere; 15% poliammide
Colore Bianco
Peso (kg) 0,2
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,3
Dimensioni (L × P × A) (mm) 120 x 120 x 250
Aree di applicazione
  • Finestre e superfici vetrate
  • Superfici lisce
  • Specchi
  • Piastrelle
  • Anche lo sporco ostinato
Accessori
RICAMBI Set lavavetri Premium con flacone spray e panno in microfibra, detergente e rimuovi sporco ostinato

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