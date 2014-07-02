Set tubo alimentazione 1" da 10 metri
Tubo piatto flessibile in PVC e tela con serrggio tubo zincato 25-40 mm. particolarmente indicato quando si verificano fuoriuscite di acqua durante il trasporto di contenitori. Pressione di lavoro massima_ 4-5 bar.
Tubo flessibile flessibile in PVC rinforzato con tessuto con fascetta zincata (25–40 mm). Set di tubi piatti Kärcher adatto per pompe sommerse e ideale per drenare l'acqua in eccesso, ad es. aree allagate. Il tubo flessibile da 10 m si piega in piano per riporre oggetti salvaspazio Pressione massima di esercizio 4–5 bar.
Caratteristiche e vantaggi
Tubo flessibile piatto
- Particolarmente salvaspazio, perché può essere arrotolato in piano. 40 % di risparmio sul peso e 90 % di risparmio sul volume rispetto a un tubo di alimentazione standard.
Tubo flessibile piatto in PVC e rivestimento in tessuto con una fascetta stringitubo zincata da 25 - 40 mm.
- Particolarmente consigliata per la rimozione dell'acqua in caso di allagamento.
Fascetta stringitubo zincata
- Grazie al materiale utilizzato, la fascetta non arrugginisce, garantendo un periodo di utilizzo più lungo
Specifiche
Dati tecnici
|Diametro
|1″
|Lunghezza del tubo (m)
|10
|Colore
|Giallo
|Peso (kg)
|2,2
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|2,3
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|260 x 260 x 46
Macchine compatibili
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
- Pesca acqua da pozzi, cisterne e sorgenti