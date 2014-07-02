Set tubo alimentazione 1" da 10 metri

Tubo piatto flessibile in PVC e tela con serrggio tubo zincato 25-40 mm. particolarmente indicato quando si verificano fuoriuscite di acqua durante il trasporto di contenitori. Pressione di lavoro massima_ 4-5 bar.

Tubo flessibile flessibile in PVC rinforzato con tessuto con fascetta zincata (25–40 mm). Set di tubi piatti Kärcher adatto per pompe sommerse e ideale per drenare l'acqua in eccesso, ad es. aree allagate. Il tubo flessibile da 10 m si piega in piano per riporre oggetti salvaspazio Pressione massima di esercizio 4–5 bar.

Caratteristiche e vantaggi
Tubo flessibile piatto
  • Particolarmente salvaspazio, perché può essere arrotolato in piano. 40 % di risparmio sul peso e 90 % di risparmio sul volume rispetto a un tubo di alimentazione standard.
Tubo flessibile piatto in PVC e rivestimento in tessuto con una fascetta stringitubo zincata da 25 - 40 mm.
  • Particolarmente consigliata per la rimozione dell'acqua in caso di allagamento.
Fascetta stringitubo zincata
  • Grazie al materiale utilizzato, la fascetta non arrugginisce, garantendo un periodo di utilizzo più lungo
Specifiche

Dati tecnici

Diametro 1″
Lunghezza del tubo (m) 10
Colore Giallo
Peso (kg) 2,2
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 2,3
Dimensioni (L × P × A) (mm) 260 x 260 x 46
Aree di applicazione
  • Pesca acqua da pozzi, cisterne e sorgenti