I pavimenti del patio devono essere puliti regolarmente e adeguatamente per mantenerli liberi dallo sporco dovuto al tempo. Con le spazzole a rullo progettate appositamente per superfici in legno e rivestimenti per pavimenti in WPC, lo sporco nelle aree esterne può essere rimosso in modo particolarmente uniforme e completo. Le due spazzole a rullo contenute nel set sono facilmente sostituibili e possono sostituire le spazzole comprese nella fornitura del pulitore per patio PCL 4.