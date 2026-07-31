Spazzola a rullo
Lo sporco nelle aree esterne viene rimosso completamente e in modo uniforme con le testine del set di rulli in due parti per il PCL 4. Le superfici in legno e i rivestimenti per pavimenti in WPC torneranno come nuovi.
I pavimenti del patio devono essere puliti regolarmente e adeguatamente per mantenerli liberi dallo sporco dovuto al tempo. Con le spazzole a rullo progettate appositamente per superfici in legno e rivestimenti per pavimenti in WPC, lo sporco nelle aree esterne può essere rimosso in modo particolarmente uniforme e completo. Le due spazzole a rullo contenute nel set sono facilmente sostituibili e possono sostituire le spazzole comprese nella fornitura del pulitore per patio PCL 4.
Caratteristiche e vantaggi
Pulizia accurata e uniforme di superfici in legno e rivestimenti per pavimenti in WPC in aree esterne con buone prestazioni di superficie
Materiale delle setole appositamente adattato al compito di pulizia
Profilo della spazzola ottimizzato per la pulizia di superfici in legno e rivestimenti in WPC
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,2
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,5
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|134 x 100 x 100
Aree di applicazione
- Terrazza
- Balconi
- Superfici di legno
- Muschio verde
- Muschio