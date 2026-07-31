Spazzola morbida per VC5
Ideale per la pulizia di mobili e apparecchi delicati.
Questa spazzolina è pensata per aspirare a fondo ma in modo delicato la polvere da superfici dure come lampade, televisori e mobili. Non graffia, non danneggia le superfici, le pulisce rendendole splendenti. Le setole morbide sono pensate per non causare danni. E' un accessorio optional che si può acquistare separatamente.
Caratteristiche e vantaggi
Accessorio per aspirapolvere Kärcher VC 5
Facile da montare
Le setole morbide garantiscono una pulizia delicata
Specifiche
Dati tecnici
|Quantità (Pezzo(i))
|1
|Colore
|nero
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,1
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|117 x 41 x 71
Macchine compatibili
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
- Mobilia
- Superficie delicata