Spazzola morbida per VC5

Ideale per la pulizia di mobili e apparecchi delicati.

Questa spazzolina è pensata per aspirare a fondo ma in modo delicato la polvere da superfici dure come lampade, televisori e mobili. Non graffia, non danneggia le superfici, le pulisce rendendole splendenti. Le setole morbide sono pensate per non causare danni. E' un accessorio optional che si può acquistare separatamente.

Caratteristiche e vantaggi
Accessorio per aspirapolvere Kärcher VC 5
Facile da montare
Le setole morbide garantiscono una pulizia delicata
Specifiche

Dati tecnici

Quantità (Pezzo(i)) 1
Colore nero
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,1
Dimensioni (L × P × A) (mm) 117 x 41 x 71
Aree di applicazione
  • Mobilia
  • Superficie delicata