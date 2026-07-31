Ugello per materassi
L'ugello per materassi assicura una pulizia profonda e igienica del materasso e di tutte le scanalature all'interno e intorno alla vostra zona notte.
L'ugello per materassi è l'accessorio ideale per la pulizia igienica e profonda di letti, materassi, cuscini e scanalature difficili da raggiungere intorno ai letti. Queste scanalature sono il punto in cui la polvere e gli escrementi degli acari, che contengono particelle che provocano allergie, si accumulano con particolare facilità sulle superfici tessili. Progettato appositamente per la zona notte.
Caratteristiche e vantaggi
Rimuove la polvere e lo sporco dai materassi più a fondo e meglio dei tradizionali aspirapolvere per tappezzeria
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,4
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,5
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|171 x 153 x 75
Aree di applicazione
- Materassi