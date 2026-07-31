L'ugello per materassi è l'accessorio ideale per la pulizia igienica e profonda di letti, materassi, cuscini e scanalature difficili da raggiungere intorno ai letti. Queste scanalature sono il punto in cui la polvere e gli escrementi degli acari, che contengono particelle che provocano allergie, si accumulano con particolare facilità sulle superfici tessili. Progettato appositamente per la zona notte.