Ugello per materassi

L'ugello per materassi assicura una pulizia profonda e igienica del materasso e di tutte le scanalature all'interno e intorno alla vostra zona notte.

L'ugello per materassi è l'accessorio ideale per la pulizia igienica e profonda di letti, materassi, cuscini e scanalature difficili da raggiungere intorno ai letti. Queste scanalature sono il punto in cui la polvere e gli escrementi degli acari, che contengono particelle che provocano allergie, si accumulano con particolare facilità sulle superfici tessili. Progettato appositamente per la zona notte.

Caratteristiche e vantaggi
Rimuove la polvere e lo sporco dai materassi più a fondo e meglio dei tradizionali aspirapolvere per tappezzeria
Specifiche

Dati tecnici

Colore nero
Peso (kg) 0,4
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,5
Dimensioni (L × P × A) (mm) 171 x 153 x 75
Macchine compatibili
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
  • Materassi