XH 10 tubo prolunga flessibile
Prolunga per alta pressione per una maggiore flessibilità. Per i dispositivi nelle gamme da K 2 a K 7 con connessione a vite (senza Quick Connect). Tubo di alta qualità lungo 10 m. Con protezione antigelo e raccordo in ottone per una lunga durata. Collega il dispositivo e il tubo flessibile ad alta pressione.
Prolunga ad alta pressione da 10 m per una maggiore flessibilità per l'uso con idropulitrici. Basta collegare tra l'idropulitrice e il tubo per facilitare il lavoro. Robusto tubo rinforzato in treccia tessile DN 8 di qualità, non attorcigliato con connettore in ottone per una maggiore durata. Prolunga per pressione fino a 180 bar e temperature fino a 60 ° C. Il tubo di prolunga è adatto anche per uso chimico. Adatto a tutte le idropulitrici Kärcher da K 2 a K 7.
Caratteristiche e vantaggi
Tubo di prolunga da 10 m
- Per aumentare il raggio d'azione e la flessibilità
Tubo flessibile di qualità DN 8 rinforzato con treccia tessile
- Durevole e resistente
Protezione antipiega
- Evita al tubo di attorcigliarsi.
Raccordo in ottone
- Durevole e di alta qualità
Specifiche
Dati tecnici
|Temperatura (°C)
|max. 60
|Pressione max. (bar)
|180
|Lunghezza (m)
|10
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|1,2
|Peso con imballo (kg)
|1,5
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|240 x 240 x 85