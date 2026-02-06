Prolunga ad alta pressione da 10 m per una maggiore flessibilità per l'uso con idropulitrici. Basta collegare tra l'idropulitrice e il tubo per facilitare il lavoro. Robusto tubo rinforzato in treccia tessile DN 8 di qualità, non attorcigliato con connettore in ottone per una maggiore durata. Prolunga per pressione fino a 180 bar e temperature fino a 60 ° C. Il tubo di prolunga è adatto anche per uso chimico. Adatto a tutte le idropulitrici Kärcher da K 2 a K 7.