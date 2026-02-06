XH 10 tubo prolunga flessibile

Prolunga per alta pressione per una maggiore flessibilità. Per i dispositivi nelle gamme da K 2 a K 7 con connessione a vite (senza Quick Connect). Tubo di alta qualità lungo 10 m. Con protezione antigelo e raccordo in ottone per una lunga durata. Collega il dispositivo e il tubo flessibile ad alta pressione.

Prolunga ad alta pressione da 10 m per una maggiore flessibilità per l'uso con idropulitrici. Basta collegare tra l'idropulitrice e il tubo per facilitare il lavoro. Robusto tubo rinforzato in treccia tessile DN 8 di qualità, non attorcigliato con connettore in ottone per una maggiore durata. Prolunga per pressione fino a 180 bar e temperature fino a 60 ° C. Il tubo di prolunga è adatto anche per uso chimico. Adatto a tutte le idropulitrici Kärcher da K 2 a K 7.

Caratteristiche e vantaggi
Tubo di prolunga da 10 m
  • Per aumentare il raggio d'azione e la flessibilità
Tubo flessibile di qualità DN 8 rinforzato con treccia tessile
  • Durevole e resistente
Protezione antipiega
  • Evita al tubo di attorcigliarsi.
Raccordo in ottone
  • Durevole e di alta qualità
Specifiche

Dati tecnici

Temperatura (°C) max. 60
Pressione max. (bar) 180
Lunghezza (m) 10
Colore nero
Peso (kg) 1,2
Peso con imballo (kg) 1,5
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 240 x 240 x 85
Macchine compatibili
Prodotti fuori catalogo