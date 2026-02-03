Aspirapolvere a batteria CVH 2
Piccolo e potente: l'aspirabriciole CVH 2, senza filo, è leggero e compatto e particolarmente adatto come ausilio affidabile per le pulizie quotidiane in casa e auto.
Prestazioni elevate: l'aspirabriciole a batteria CVH 2 è leggero, facile da usare ma potente per rimuovere lo sporco occasionale, come briciole, polvere e capelli da mobili, pavimenti e veicoli. Grazie al suo design compatto e leggero, CVH 2 è facile da usare e riporre. Inoltre, il sistema di filtro a due fasi lavabile, che comprende una rete d'acciaio fine per sporco grossolano e capelli e il filtro HEPA a valle (EN 1822:1998), garantisce un'aria di scarico estremamente pulita.
Caratteristiche e vantaggi
Leggera e compattaEffettua senza sforzo i piccoli lavori di pulizia quotidiani.
Pronto all'usoPuò essere utilizzato in qualsiasi momento e ovunque grazie al design compatto e al semplice utilizzo degli accessori.
Sistema di filtraggio a due fasiCombinazione ideale tra la rete di acciaio fine per lo sporco grossolano e i capelli e il filtro HEPA (EN 1822:1998).
Elevate prestazioni di pulizia
- Potenza di aspirazione ottimale per tutti i piccoli compiti di pulizia.
Filtro e contenitore della polvere lavabili
- Facile da pulire sotto l'acqua corrente e può essere riutilizzato.
Pratici accessori
- Adatto per superfici delicate e aree difficili da raggiungere.
Specifiche
Dati tecnici
|Dispositivo alimentato a batteria
|Vano raccolta (l)
|0,15
|Livello di potenza sonora (dB(A))
|< 78
|Potenza assorbita (W)
|70
|Tempo di esecuzione min. modalità (min)
|10
|Tipo di batteria
|Batteria agli ioni di litio
|Voltaggio batteria (V)
|7,2
|Voltaggio (V)
|7,2
|Capacità della batteria (Ah)
|2
|Tempo di ricarica con caricabatteria standard (h)
|4
|Alimentazione per caricabatteria (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Colore
|Bianco
|Peso senza accessori (kg)
|0,7
|Peso con imballo (kg)
|1,2
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|330 x 76 x 76
Scope of supply
- Caricabatterie: 5 V / 2 A Cavo USB + adattatore (1 di ciascuno)
- Bocchetta per fessure 2 in 1
- Tipo di filtro HEPA: Filtro HEPA
Videos
Aree di applicazione
- Mobilia
- Interno del veicolo
Accessori
RICAMBI CVH 2
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.