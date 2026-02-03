Aspirapolvere a batteria CVH 2

Piccolo e potente: l'aspirabriciole CVH 2, senza filo, è leggero e compatto e particolarmente adatto come ausilio affidabile per le pulizie quotidiane in casa e auto.

Prestazioni elevate: l'aspirabriciole a batteria CVH 2 è leggero, facile da usare ma potente per rimuovere lo sporco occasionale, come briciole, polvere e capelli da mobili, pavimenti e veicoli. Grazie al suo design compatto e leggero, CVH 2 è facile da usare e riporre. Inoltre, il sistema di filtro a due fasi lavabile, che comprende una rete d'acciaio fine per sporco grossolano e capelli e il filtro HEPA a valle (EN 1822:1998), garantisce un'aria di scarico estremamente pulita.

Caratteristiche e vantaggi
Aspirapolvere a batteria CVH 2: Leggera e compatta
Leggera e compatta
Effettua senza sforzo i piccoli lavori di pulizia quotidiani.
Aspirapolvere a batteria CVH 2: Pronto all'uso
Pronto all'uso
Può essere utilizzato in qualsiasi momento e ovunque grazie al design compatto e al semplice utilizzo degli accessori.
Aspirapolvere a batteria CVH 2: Sistema di filtraggio a due fasi
Sistema di filtraggio a due fasi
Combinazione ideale tra la rete di acciaio fine per lo sporco grossolano e i capelli e il filtro HEPA (EN 1822:1998).
Elevate prestazioni di pulizia
  • Potenza di aspirazione ottimale per tutti i piccoli compiti di pulizia.
Filtro e contenitore della polvere lavabili
  • Facile da pulire sotto l'acqua corrente e può essere riutilizzato.
Pratici accessori
  • Adatto per superfici delicate e aree difficili da raggiungere.
Specifiche

Dati tecnici

Dispositivo alimentato a batteria
Vano raccolta (l) 0,15
Livello di potenza sonora (dB(A)) < 78
Potenza assorbita (W) 70
Tempo di esecuzione min. modalità (min) 10
Tipo di batteria Batteria agli ioni di litio
Voltaggio batteria (V) 7,2
Voltaggio (V) 7,2
Capacità della batteria (Ah) 2
Tempo di ricarica con caricabatteria standard (h) 4
Alimentazione per caricabatteria (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Colore Bianco
Peso senza accessori (kg) 0,7
Peso con imballo (kg) 1,2
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 330 x 76 x 76

Scope of supply

  • Caricabatterie: 5 V / 2 A Cavo USB + adattatore (1 di ciascuno)
  • Bocchetta per fessure 2 in 1
  • Tipo di filtro HEPA: Filtro HEPA
Aspirapolvere a batteria CVH 2
Aspirapolvere a batteria CVH 2
Aspirapolvere a batteria CVH 2
Videos
Aree di applicazione
  • Mobilia
  • Interno del veicolo
Accessori
RICAMBI CVH 2

Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.