Prestazioni elevate: l'aspirabriciole a batteria CVH 2 è leggero, facile da usare ma potente per rimuovere lo sporco occasionale, come briciole, polvere e capelli da mobili, pavimenti e veicoli. Grazie al suo design compatto e leggero, CVH 2 è facile da usare e riporre. Inoltre, il sistema di filtro a due fasi lavabile, che comprende una rete d'acciaio fine per sporco grossolano e capelli e il filtro HEPA a valle (EN 1822:1998), garantisce un'aria di scarico estremamente pulita.