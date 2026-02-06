Aspirapolvere a batteria CVH 2-4
Metti fine a polvere e briciole: l'aspirapolvere portatile compatto CVH 2-4 con batteria sostituibile da 4 V è sempre pronto all'uso, mobile e versatile.
Particolarmente flessibile con batteria intercambiabile: l'aspirapolvere portatile CVH 2-4 è sempre pronto all'uso e veloce a portata di mano per molte attività di pulizia in cucina, soggiorno o camera da letto o all'interno del veicolo. Rimuove facilmente lo sporco come briciole, capelli e polvere. La bocchetta per fessure 2 in 1 garantisce la pulizia su superfici delicate e in punti difficili da raggiungere. Leggero e dal design compatto, l'aspirapolvere consente un funzionamento ergonomico e igienico senza alcun contatto con lo sporco. Un sistema di filtraggio a 2 stadi garantisce un'aria di scarico pulita. Batteria Kärcher da 4 V Batteria sostituibile Power non inclusa nella fornitura. Compatibile con tutti i dispositivi Kärcher Battery Power da 4 V.
Caratteristiche e vantaggi
Alimentazione a batteria Kärcher da 4 V: batteria sostituibile disponibile come accessorio separatoMassima flessibilità e autonomia prolungata grazie alla batteria aggiuntiva. Lunga durata, sicura e potente grazie alle celle agli ioni di litio. Compatibile con tutti i dispositivi Kärcher Battery Power da 4 V.
Compatto, semplice e pronto per l'uso immediatoPronto all'uso in qualsiasi momento e applicazione versatile grazie ai pratici accessori.
Sistema di filtraggio a due fasiMolto efficace: prefiltro in maglia d'acciaio per sporco grossolano, filtro fine per aria di scarico pulita.
Elevate prestazioni di pulizia
- Potenza di aspirazione ottimale per tutti i piccoli compiti di pulizia.
Accessori pratici
- Adatto per superfici delicate e aree difficili da raggiungere.
Filtro e contenitore per la polvere lavabili
- Facile da pulire sotto l'acqua corrente e può essere riutilizzato.
Specifiche
Dati tecnici
|Dispositivo alimentato a batteria
|Piattaforma batteria
|Piattaforma batteria a 4 V
|Vano raccolta (l)
|0,15
|Potenza assorbita (W)
|54
|Tempo di esecuzione max. modalità (min)
|10
|Voltaggio (V)
|nominale 3,6 - 3,7 - max. 4,2
|numero di batterie necessarie (Pezzo(i))
|1
|Autonomia per ricarica della batteria (min)
|max. 10 (2,5 Ah)
|Peso senza accessori (kg)
|0,6
|Peso con imballo (kg)
|1,2
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|359 x 76 x 77
Scope of supply
- Variante: Batteria non inclusa
- Bocchetta per fessure 2 in 1
- Tipo di filtro HEPA: Filtro HEPA
Videos
Aree di applicazione
- Mobili imbottiti
- Interno del veicolo
Accessori
Tutti i prodotti che puoi usare con la stessa batteria
RICAMBI CVH 2-4
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.