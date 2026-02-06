Particolarmente flessibile con batteria intercambiabile: l'aspirapolvere portatile CVH 2-4 è sempre pronto all'uso e veloce a portata di mano per molte attività di pulizia in cucina, soggiorno o camera da letto o all'interno del veicolo. Rimuove facilmente lo sporco come briciole, capelli e polvere. La bocchetta per fessure 2 in 1 garantisce la pulizia su superfici delicate e in punti difficili da raggiungere. Leggero e dal design compatto, l'aspirapolvere consente un funzionamento ergonomico e igienico senza alcun contatto con lo sporco. Un sistema di filtraggio a 2 stadi garantisce un'aria di scarico pulita. Batteria Kärcher da 4 V Batteria sostituibile Power non inclusa nella fornitura. Compatibile con tutti i dispositivi Kärcher Battery Power da 4 V.