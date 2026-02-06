Aspirapolvere a batteria CVH 2-4

Metti fine a polvere e briciole: l'aspirapolvere portatile compatto CVH 2-4 con batteria sostituibile da 4 V è sempre pronto all'uso, mobile e versatile.

Particolarmente flessibile con batteria intercambiabile: l'aspirapolvere portatile CVH 2-4 è sempre pronto all'uso e veloce a portata di mano per molte attività di pulizia in cucina, soggiorno o camera da letto o all'interno del veicolo. Rimuove facilmente lo sporco come briciole, capelli e polvere. La bocchetta per fessure 2 in 1 garantisce la pulizia su superfici delicate e in punti difficili da raggiungere. Leggero e dal design compatto, l'aspirapolvere consente un funzionamento ergonomico e igienico senza alcun contatto con lo sporco. Un sistema di filtraggio a 2 stadi garantisce un'aria di scarico pulita. Batteria Kärcher da 4 V Batteria sostituibile Power non inclusa nella fornitura. Compatibile con tutti i dispositivi Kärcher Battery Power da 4 V.

Caratteristiche e vantaggi
Aspirapolvere a batteria CVH 2-4: Alimentazione a batteria Kärcher da 4 V: batteria sostituibile disponibile come accessorio separato
Massima flessibilità e autonomia prolungata grazie alla batteria aggiuntiva. Lunga durata, sicura e potente grazie alle celle agli ioni di litio. Compatibile con tutti i dispositivi Kärcher Battery Power da 4 V.
Aspirapolvere a batteria CVH 2-4: Compatto, semplice e pronto per l'uso immediato
Pronto all'uso in qualsiasi momento e applicazione versatile grazie ai pratici accessori.
Aspirapolvere a batteria CVH 2-4: Sistema di filtraggio a due fasi
Molto efficace: prefiltro in maglia d'acciaio per sporco grossolano, filtro fine per aria di scarico pulita.
Elevate prestazioni di pulizia
  • Potenza di aspirazione ottimale per tutti i piccoli compiti di pulizia.
Accessori pratici
  • Adatto per superfici delicate e aree difficili da raggiungere.
Filtro e contenitore per la polvere lavabili
  • Facile da pulire sotto l'acqua corrente e può essere riutilizzato.
Specifiche

Dati tecnici

Dispositivo alimentato a batteria
Piattaforma batteria Piattaforma batteria a 4 V
Vano raccolta (l) 0,15
Potenza assorbita (W) 54
Tempo di esecuzione max. modalità (min) 10
Voltaggio (V) nominale 3,6 - 3,7 - max. 4,2
numero di batterie necessarie (Pezzo(i)) 1
Autonomia per ricarica della batteria (min) max. 10 (2,5 Ah)
Peso senza accessori (kg) 0,6
Peso con imballo (kg) 1,2
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 359 x 76 x 77

Scope of supply

  • Variante: Batteria non inclusa
  • Bocchetta per fessure 2 in 1
  • Tipo di filtro HEPA: Filtro HEPA
Aspirapolvere a batteria CVH 2-4
Aree di applicazione
  • Mobili imbottiti
  • Interno del veicolo
Accessori
RICAMBI CVH 2-4

Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.