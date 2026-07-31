Tagliaerba a batteria LTR 3-18 Dual + Battery set
Potente ed efficiente: il motore a 36 V ad alte prestazioni alimentato da due batterie da 18V, permette di divertirsi falciando il prato. Altamente efficace anche con l'erba alta. Batterie e caricabatterie inclusi.
Il regolabordi a doppia batteria LTR 3-18 Dual è una soluzione particolarmente potente e comoda per tagliare il prato e i bordi del prato con la massima precisione. Il potente motore ad alte prestazioni da 36 V è alimentato da due batterie agli ioni di litio da 18 V. La maniglia regolabile e l'asta telescopica sono progettate per essere estremamente ergonomiche. La testina rotante garantisce un taglio preciso e un'apposita protezione garantisce una distanza di sicurezza da piante e alberi. Che si tratti di angoli stretti o punti del giardino difficili da raggiungere, questo regolabordi è adatto a ogni sfida. Poiché l'inclinazione può essere regolata, è possibile ottenere risultati perfetti anche in presenza di ostacoli o pendii. La regolazione automatica consenta un taglio accurato ad ogni utilizzo. Compatibile con tutte le batterie intercambiabili della piattaforma di batterie Kärcher Battery Power da 18 V.
Caratteristiche e vantaggi
Potenza da 36 VPotente motore da 36 V alimentato da due batterie al litio da 18 V
Sistema di taglio efficienteLa funzione di taglio semplifica il lavoro negli angoli e negli spazi ristretti del giardino. Il filo ritorto garantisce un taglio preciso e un funzionamento silenzioso.
Taglio dei bordiTestina rotante per decespugliatore, ideale per bordi del prato netti e precisi lungo patii e vialetti.
Testina di taglio regolabile
- Soluzione di potatura ergonomica, anche sotto ostacoli bassi come panchine da giardino.
Protezione per piante pieghevole
- Protegge le piante dai danni durante la potatura lungo le aiuole e in prossimità degli alberi.
Impugnatura telescopica
- Si adatta all'altezza del singolo utente. Per una postura di lavoro eretta che previene mal di schiena e infortuni.
Impugnatura ergonomica
- Impugnatura gommata per una presa sicura e un comfort extra.
- Le leve della maniglia doppia si possono aggiustare per una presa ergonomica e per non sovraccaricare la schiena.
Estensione automatica della linea
- La regolazione automatica garantisce che la fune abbia sempre la lunghezza ideale per il lavoro da svolgere.
Utilizzo ottimale delle lame del tagliabordi
- Ideale per lavori particolarmente faticosi, come il diserbo.
Piattaforma di alimentazione a batteria Kärcher da 18 V
- Real Time Technology con display LCD: mostra il tempo di batteria residuo, il tempo di ricarica residuo e la capacità della batteria.
- Le due batterie intercambiabili possono essere utilizzate con tutte le macchine della piattaforma da 18 V Battery Power.
Specifiche
Dati tecnici
|Tensione del motore (V)
|36
|Dispositivo alimentato a batteria
|Piattaforma della batteria
|piattaforma a batteria da 18 V
|Diametro di taglio (cm)
|30
|Tagliatrice a getto
|Capolinea
|Estensione del thread
|automatico
|Geometria della linea di rifinitura
|contorto
|Diametro della linea (mm)
|2
|Regolazione della velocità
|no
|Velocità (rpm)
|8000
|Tipo di batteria
|batteria scambiabile agli ioni di litio
|Voltaggio (V)
|18
|numero di batterie necessarie (Pezzo(i))
|2
|Prestazioni per carica della batteria¹⁾ (m)
|max. 600 (2,5 Ah) / max. 1200 (5,0 Ah)
|Autonomia per carica della batteria (min)
|max. 35 (2,5 Ah) / max. 70 (5,0 Ah)
|Colore
|Giallo
Scope of supply
- Tracolla
Dotazione
- Bobina
- Protezione per le piante
- Regolazione dell'inclinazione
- Maniglia aggiuntiva
- Testina di taglio girevole
Aree di applicazione
- Prato
- Bordi del prato