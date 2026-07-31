Tagliaerba a batteria LTR 3-18 Dual + Battery set

Potente ed efficiente: il motore a 36 V ad alte prestazioni alimentato da due batterie da 18V, permette di divertirsi falciando il prato. Altamente efficace anche con l'erba alta. Batterie e caricabatterie inclusi.

Il regolabordi a doppia batteria LTR 3-18 Dual è una soluzione particolarmente potente e comoda per tagliare il prato e i bordi del prato con la massima precisione. Il potente motore ad alte prestazioni da 36 V è alimentato da due batterie agli ioni di litio da 18 V. La maniglia regolabile e l'asta telescopica sono progettate per essere estremamente ergonomiche. La testina rotante garantisce un taglio preciso e un'apposita protezione garantisce una distanza di sicurezza da piante e alberi. Che si tratti di angoli stretti o punti del giardino difficili da raggiungere, questo regolabordi è adatto a ogni sfida. Poiché l'inclinazione può essere regolata, è possibile ottenere risultati perfetti anche in presenza di ostacoli o pendii. La regolazione automatica consenta un taglio accurato ad ogni utilizzo. Compatibile con tutte le batterie intercambiabili della piattaforma di batterie Kärcher Battery Power da 18 V.

Caratteristiche e vantaggi
Tagliaerba a batteria LTR 3-18 Dual + Battery set: Potenza da 36 V
Potenza da 36 V
Potente motore da 36 V alimentato da due batterie al litio da 18 V
Tagliaerba a batteria LTR 3-18 Dual + Battery set: Sistema di taglio efficiente
Sistema di taglio efficiente
La funzione di taglio semplifica il lavoro negli angoli e negli spazi ristretti del giardino. Il filo ritorto garantisce un taglio preciso e un funzionamento silenzioso.
Tagliaerba a batteria LTR 3-18 Dual + Battery set: Taglio dei bordi
Taglio dei bordi
Testina rotante per decespugliatore, ideale per bordi del prato netti e precisi lungo patii e vialetti.
Testina di taglio regolabile
  • Soluzione di potatura ergonomica, anche sotto ostacoli bassi come panchine da giardino.
Protezione per piante pieghevole
  • Protegge le piante dai danni durante la potatura lungo le aiuole e in prossimità degli alberi.
Impugnatura telescopica
  • Si adatta all'altezza del singolo utente. Per una postura di lavoro eretta che previene mal di schiena e infortuni.
Impugnatura ergonomica
  • Impugnatura gommata per una presa sicura e un comfort extra.
  • Le leve della maniglia doppia si possono aggiustare per una presa ergonomica e per non sovraccaricare la schiena.
Estensione automatica della linea
  • La regolazione automatica garantisce che la fune abbia sempre la lunghezza ideale per il lavoro da svolgere.
Utilizzo ottimale delle lame del tagliabordi
  • Ideale per lavori particolarmente faticosi, come il diserbo.
Piattaforma di alimentazione a batteria Kärcher da 18 V
  • Real Time Technology con display LCD: mostra il tempo di batteria residuo, il tempo di ricarica residuo e la capacità della batteria.
  • Le due batterie intercambiabili possono essere utilizzate con tutte le macchine della piattaforma da 18 V Battery Power.
Specifiche

Dati tecnici

Tensione del motore (V) 36
Dispositivo alimentato a batteria
Piattaforma della batteria piattaforma a batteria da 18 V
Diametro di taglio (cm) 30
Tagliatrice a getto Capolinea
Estensione del thread automatico
Geometria della linea di rifinitura contorto
Diametro della linea (mm) 2
Regolazione della velocità no
Velocità (rpm) 8000
Tipo di batteria batteria scambiabile agli ioni di litio
Voltaggio (V) 18
numero di batterie necessarie (Pezzo(i)) 2
Prestazioni per carica della batteria¹⁾ (m) max. 600 (2,5 Ah) / max. 1200 (5,0 Ah)
Autonomia per carica della batteria (min) max. 35 (2,5 Ah) / max. 70 (5,0 Ah)
Colore Giallo

Scope of supply

  • Tracolla

Dotazione

  • Bobina
  • Protezione per le piante
  • Regolazione dell'inclinazione
  • Maniglia aggiuntiva
  • Testina di taglio girevole
Tagliaerba a batteria LTR 3-18 Dual + Battery set
Aree di applicazione
  • Prato
  • Bordi del prato
Accessori
Tutti i prodotti che puoi usare con la stessa batteria