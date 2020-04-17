L'aspiratore solidi-liquidi Kärcher WD 3 V-17/4/20 si distingue per l'aspirazione super potente e l'uso versatile. Con una potenza di 1000 W, l'aspiratore rimuove completamente le particelle fini e lo sporco grossolano da tutte le superfici in modo molto efficiente. Può anche aspirare lo sporco bagnato e i liquidi senza sforzo e senza dover cambiare il filtro tra un'operazione e l'altra, grazie al filtro a cartuccia brevettato. Dotato di funzione soffiante utile per pulire aree di difficile accesso. Tutto in ordine con le soluzioni salvaspazio: il tubo può essere riposto sulla testa della macchina, il cavo può essere riposto sull'apposito gancio, le bocchette sul paraurti. Il sistema di chiusura "Pull & Push" consente la semplice apertura e chiusura del contenitore. Il manico dell'aspirapolvere può essere rimosso e sulla macchina è possibile appoggiare attrezzi. La maniglia ergonomica è ideale per il trasporto del dispositivo.