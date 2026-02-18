Sistema di filtraggio dell'acqua WPC 120 UF
Purificatore d'acqua WPC 120 UF con sistema di ultra-filtrazione a 4 stadi. Rimuove in modo affidabile particelle, batteri, virus e altri agentiicontaminanti.
Il purificatore d'acqua WPC 120 UF garantisce un elevato livello di sicurezza grazie al suo potente sistema di ultra-filtrazione a 4 stadi, oltre ad assicurare un funzionamento, un'installazione e una manutenzione ultra-semplici. Un'ampia varietà di microplastiche, batteri, virus, cloro, metalli pesanti e residui vengono rimossi dall'acqua e il suo sapore viene notevolmente migliorato. I filtri di lunga durata offrono un'elevata capacità di circa 2.500 litri: ciò significa che il filtro deve essere sostituito di rado e che può essere fatto in modo rapido e semplice. Per il funzionamento di WPC 120 UF non è necessario alcun allacciamento alla rete elettrica, nella fornitura è compreso un rubinetto per l'erogazione dell'acqua filtrata.
Caratteristiche e vantaggi
Elevato livello di protezione contro l'acqua potabile contaminata3 potenti filtri per una protezione extra in condizioni di acqua sconosciuta Rimuove particelle, batteri, virus, cloro, metalli pesanti, residui di farmaci. Migliora il gusto dell'acqua potabile.
Facile installazione e manutenzioneCambio rapido del filtro grazie alle chiusure a baionetta e ai fissaggi magnetici del cappuccio. Semplice da collegare alla linea dell'acqua. Adattatore e rubinetto inclusi.
Alta capacitàBassi costi di manutenzione grazie alla sostituzione rara del filtro grazie alla capacità di 2.500 litri.
Funziona senza corrente
- Non è richiesta alcuna connessione di alimentazione esterna.
- Flessibile per l'uso in qualsiasi luogo scelto.
Specifiche
Dati tecnici
|Pressione acqua in ingresso (bar)
|1 - 4
|Alimentazione idrica
|3/8″
|Capacità del filtro (l)
|2500
|Temperatura di alimentazione (°C)
|5 - 38
|Flusso (l/h)
|120
|Colore
|Bianco
|Peso senza accessori (kg)
|5,7
|Peso con imballo (kg)
|8
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|377 x 168 x 421
Scope of supply
- Pre-protezione
- Hy-Protect filtro ultra
- Post-protezione
Videos
Aree di applicazione
- Acqua potabile
- Cucine