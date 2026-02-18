Il purificatore d'acqua WPC 120 UF garantisce un elevato livello di sicurezza grazie al suo potente sistema di ultra-filtrazione a 4 stadi, oltre ad assicurare un funzionamento, un'installazione e una manutenzione ultra-semplici. Un'ampia varietà di microplastiche, batteri, virus, cloro, metalli pesanti e residui vengono rimossi dall'acqua e il suo sapore viene notevolmente migliorato. I filtri di lunga durata offrono un'elevata capacità di circa 2.500 litri: ciò significa che il filtro deve essere sostituito di rado e che può essere fatto in modo rapido e semplice. Per il funzionamento di WPC 120 UF non è necessario alcun allacciamento alla rete elettrica, nella fornitura è compreso un rubinetto per l'erogazione dell'acqua filtrata.