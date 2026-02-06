L'OC 7-18 Handheld è il compagno ideale per la pulizia portatile e rimuove in modo ottimale lo sporco medio, sia in viaggio che in casa. Oltre al collegamento diretto al tubo da giardino, l'idropulitrice portatile a media pressione offre anche la possibilità di attingere acqua da fonti esterne come taniche o cisterne d'acqua. Grazie al tubo di aspirazione con filtro per l'acqua, può raggiungere una distanza fino a 5 metri. Grazie alla potente batteria intercambiabile Kärcher da 18 V, l'OC 7-18 è completamente indipendente dagli allacciamenti di corrente e acqua. Il design ergonomico garantisce massimo comfort e la regolazione della pressione a 2 livelli consente di scegliere tra 11 e 24 bar, ideale per superfici delicate o per prolungare la durata della batteria. Un display a LED fornisce informazioni sulla modalità selezionata e sullo stato di carica della batteria. Il Multi Jet 5 in 1 consente di passare rapidamente tra cinque tipi di getto, mentre la tecnologia degli ugelli Kärcher garantisce una pulizia delicata ed efficace, anche su superfici delicate. L'OC 7-18 può quindi essere utilizzato in molti modi diversi: in campeggio, dopo un giro in bicicletta o in giardino.