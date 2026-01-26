Scopa elettrica a batteria EWM 2
Prenditi cura dei tuoi pavimenti con la scopa lavapavimenti cordless EWM 2 - senza dover trascinare un secchio o senza bisogno di strofinare! Lascia le superfici il 20% più pulite di un mop.*
Ti piacerebbe rimuovere le macchie e gli schizzi dai pavimenti fino al bordo, senza bisogno di un secchio da trascinare in giro per la casa e di stancarti a strofinare? Con la scopa lavapavimenti cordless EWM 2 è possibile! Grazie al sistema a due serbatoi i rulli rotanti sono costantemente bagnati con acqua fresca, mentre lo sporco raccolto finisce nel serbatoio dell'acqua di scarico - non c'è nessun contatto con lo sporco. Il dispositivo lascia i pavimenti fino al 20% più puliti dei mop tradizionali*. Grazie alla sua forma snella e allo snodo flessibile, l'EWM 2 non solo arriva facilmente sotto i mobili, ma è anche poco ingombrante da riporre dopo l'utilizzo. Il tempo di asciugatura del pavimento è di soli due minuti circa, il che lo rende perfettamente adatto all'uso su tutti i tipi di pavimenti duri (ad esempio piastrelle, parquet, laminato, PVC e vinile). La potente batteria agli ioni di litio ha un'autonomia di circa 20 minuti. Questo permette di pulire fino a 60 m² di pavimento con una sola carica.
Caratteristiche e vantaggi
Rimuove schizzi e macchieSostituisce i tradizionali straccio e secchio Pulisce fino al bordo
La pulizia è del 20% * più comoda ed efficace rispetto ai metodi tradizionaliSistema a 2 serbatoi: i rulli vengon bagnati costantemente con l'acqua erogata dal serbatoio dell'acqua pulita, mentre lo sporco viene raccolto nell'apposito serbatoio dell'acqua sporca Senza sforzo: non occorre più trascinare un secchio in giro, strizzare a mano il panno e strofinare I rulli sono lavabili in lavatrice a 60 ° C
Design sottile e testata a pavimento con snodoPulizia senza fatica sotto i mobili e intorno agli oggetti Trasporto semplice e utilizzo confortevole grazie al peso ridotto Salva spazio e compatta
Ideale per tutti i tipi di pavimento: parquet, laminati, sughero, pietra, linoleum e PVC
- Il pavimento si asciuga rapidamente: è di nuovo calpestabile dopo soli 2 minuti
- Ampia gamma di detergenti e prodotti per la cura di tutti i tipi di pavimenti
La sua batteria agli ioni di litio consente una prestazione ci circa 20 minuti
- Massima libertà di movimento durante la pulizia grazie all'indipendenza dalle prese di corrente - non è necessario cambiare continuamente le prese
- Il display LED a tre stadi funge da indicatore intuitivo del livello della batteria
Base di parcheggio con supporto d'appoggio rulli
- Pratico parcheggio del dispositivo e dei rulli
Specifiche
Dati tecnici
|Dispositivo alimentato a batteria
|Nr. fasi della corrente (Ph)
|1
|Voltaggio (V)
|120 / 240
|Frequenza (Hz)
|50 / 60
|Prestazioni di area per carica della batteria (m²)
|circa. 60
|Capacità serbatoio acqua dolce (ml)
|360
|Capacità serbatoio acqua sporca (ml)
|140
|Ampiezza rullo (mm)
|300
|Tempo di asciugatura del pavimento (min)
|circa. 2
|Voltaggio batteria (V)
|7,2 - 7,4
|Capacità della batteria (Ah)
|2,5
|Autonomia (min)
|circa. 20
|Tempo di ricarica della batteria (h)
|4
|Tipo di batteria
|Batteria agli ioni di litio
|Peso senza accessori (kg)
|2,4
|Peso con imballo (kg)
|5,3
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|305 x 226 x 1220
* L'EWM 2 raggiunge fino al 20% di performance di pulizia in più rispetto ad un mop tradizionale con panno per pavimenti nella categoria di test "Wiping". Si riferisce ai risultati medi dei test per l'efficienza della pulizia e la pulizia dei bordi.
Scope of supply
- Rullo universale: 2 Pezzo(i)
- Detergenti: RM 536 detergente universale, 30 ml
- Base di parcheggio con supporto d'appoggio rulli
- Carica batteria
Dotazione
- Sistema a doppio serbatoio
Aree di applicazione
- Pavimenti duri
- Pavimenti duri sigillati come parquet, laminato, sughero, pietra, linoleum e PVC, moquette, tappeti.
