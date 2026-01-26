Scopa elettrica a batteria EWM 2

Prenditi cura dei tuoi pavimenti con la scopa lavapavimenti cordless EWM 2 - senza dover trascinare un secchio o senza bisogno di strofinare! Lascia le superfici il 20% più pulite di un mop.*

Ti piacerebbe rimuovere le macchie e gli schizzi dai pavimenti fino al bordo, senza bisogno di un secchio da trascinare in giro per la casa e di stancarti a strofinare? Con la scopa lavapavimenti cordless EWM 2 è possibile! Grazie al sistema a due serbatoi i rulli rotanti sono costantemente bagnati con acqua fresca, mentre lo sporco raccolto finisce nel serbatoio dell'acqua di scarico - non c'è nessun contatto con lo sporco. Il dispositivo lascia i pavimenti fino al 20% più puliti dei mop tradizionali*. Grazie alla sua forma snella e allo snodo flessibile, l'EWM 2 non solo arriva facilmente sotto i mobili, ma è anche poco ingombrante da riporre dopo l'utilizzo. Il tempo di asciugatura del pavimento è di soli due minuti circa, il che lo rende perfettamente adatto all'uso su tutti i tipi di pavimenti duri (ad esempio piastrelle, parquet, laminato, PVC e vinile). La potente batteria agli ioni di litio ha un'autonomia di circa 20 minuti. Questo permette di pulire fino a 60 m² di pavimento con una sola carica.

Caratteristiche e vantaggi
Scopa elettrica a batteria EWM 2: Rimuove schizzi e macchie
Rimuove schizzi e macchie
Sostituisce i tradizionali straccio e secchio Pulisce fino al bordo
Scopa elettrica a batteria EWM 2: La pulizia è del 20% * più comoda ed efficace rispetto ai metodi tradizionali
La pulizia è del 20% * più comoda ed efficace rispetto ai metodi tradizionali
Sistema a 2 serbatoi: i rulli vengon bagnati costantemente con l'acqua erogata dal serbatoio dell'acqua pulita, mentre lo sporco viene raccolto nell'apposito serbatoio dell'acqua sporca Senza sforzo: non occorre più trascinare un secchio in giro, strizzare a mano il panno e strofinare I rulli sono lavabili in lavatrice a 60 ° C
Scopa elettrica a batteria EWM 2: Design sottile e testata a pavimento con snodo
Design sottile e testata a pavimento con snodo
Pulizia senza fatica sotto i mobili e intorno agli oggetti Trasporto semplice e utilizzo confortevole grazie al peso ridotto Salva spazio e compatta
Ideale per tutti i tipi di pavimento: parquet, laminati, sughero, pietra, linoleum e PVC
  • Il pavimento si asciuga rapidamente: è di nuovo calpestabile dopo soli 2 minuti
  • Ampia gamma di detergenti e prodotti per la cura di tutti i tipi di pavimenti
La sua batteria agli ioni di litio consente una prestazione ci circa 20 minuti
  • Massima libertà di movimento durante la pulizia grazie all'indipendenza dalle prese di corrente - non è necessario cambiare continuamente le prese
  • Il display LED a tre stadi funge da indicatore intuitivo del livello della batteria
Base di parcheggio con supporto d'appoggio rulli
  • Pratico parcheggio del dispositivo e dei rulli
Specifiche

Dati tecnici

Dispositivo alimentato a batteria
Nr. fasi della corrente (Ph) 1
Voltaggio (V) 120 / 240
Frequenza (Hz) 50 / 60
Prestazioni di area per carica della batteria (m²) circa. 60
Capacità serbatoio acqua dolce (ml) 360
Capacità serbatoio acqua sporca (ml) 140
Ampiezza rullo (mm) 300
Tempo di asciugatura del pavimento (min) circa. 2
Voltaggio batteria (V) 7,2 - 7,4
Capacità della batteria (Ah) 2,5
Autonomia (min) circa. 20
Tempo di ricarica della batteria (h) 4
Tipo di batteria Batteria agli ioni di litio
Peso senza accessori (kg) 2,4
Peso con imballo (kg) 5,3
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 305 x 226 x 1220

* L'EWM 2 raggiunge fino al 20% di performance di pulizia in più rispetto ad un mop tradizionale con panno per pavimenti nella categoria di test "Wiping". Si riferisce ai risultati medi dei test per l'efficienza della pulizia e la pulizia dei bordi.

Scope of supply

  • Rullo universale: 2 Pezzo(i)
  • Detergenti: RM 536 detergente universale, 30 ml
  • Base di parcheggio con supporto d'appoggio rulli
  • Carica batteria

Dotazione

  • Sistema a doppio serbatoio
Videos
Aree di applicazione
  • Pavimenti duri
  • Pavimenti duri sigillati come parquet, laminato, sughero, pietra, linoleum e PVC, moquette, tappeti.
Accessori
Detergenti
RICAMBI EWM 2

