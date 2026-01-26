Ti piacerebbe rimuovere le macchie e gli schizzi dai pavimenti fino al bordo, senza bisogno di un secchio da trascinare in giro per la casa e di stancarti a strofinare? Con la scopa lavapavimenti cordless EWM 2 è possibile! Grazie al sistema a due serbatoi i rulli rotanti sono costantemente bagnati con acqua fresca, mentre lo sporco raccolto finisce nel serbatoio dell'acqua di scarico - non c'è nessun contatto con lo sporco. Il dispositivo lascia i pavimenti fino al 20% più puliti dei mop tradizionali*. Grazie alla sua forma snella e allo snodo flessibile, l'EWM 2 non solo arriva facilmente sotto i mobili, ma è anche poco ingombrante da riporre dopo l'utilizzo. Il tempo di asciugatura del pavimento è di soli due minuti circa, il che lo rende perfettamente adatto all'uso su tutti i tipi di pavimenti duri (ad esempio piastrelle, parquet, laminato, PVC e vinile). La potente batteria agli ioni di litio ha un'autonomia di circa 20 minuti. Questo permette di pulire fino a 60 m² di pavimento con una sola carica.