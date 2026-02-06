Lavavetri WV 1 Plus

Con WV 1 Plus Window Vac e il flacone spray con panno in microfibra, puoi pulire le finestre senza sforzo e tre volte più velocemente di prima, con risultati senza striature.

Il WV 1 Plus Window Vac di Kärcher garantisce finestre pulite e senza aloni, oltre a risparmiare tempo e fatica. La combinazione intelligente di flacone spray e tergicristallo garantisce una pulizia estremamente efficace. Il pratico dispositivo non ha quindi problemi ad aspirare l'acqua dalla finestra ogni volta che lo usi, senza gocciolare acqua sporca e senza strisce. Rispetto ai metodi convenzionali, la pulizia manuale è notevolmente più semplice e tre volte più veloce di prima. Il comodo funzionamento a batteria e il design compatto garantiscono la massima flessibilità durante la pulizia di tutte le superfici domestiche lisce. Provalo e guarda tu stesso!

Caratteristiche e vantaggi
Lavavetri WV 1 Plus: Leggera
Leggera
Si siede comodamente e facilmente in mano senza fargli male.
Lavavetri WV 1 Plus: Compatto e maneggevole
Compatto e maneggevole
E' compatto e maneggevole e molto rapido quando si tratta di pulire superfici lisce. Anche i bordi inferiori delle finestre sono più facili da pulire con il nostro aspiragocce.
Lavavetri WV 1 Plus: Display LED sempre sott'occhio
Display LED sempre sott'occhio
Il display LED indica il livello di carica della batteria.
Molteplici applicazioni
  • L'aspiragocce può essere utilizzato su tutte le superfici lisce come tavolini, finestre e cabine doccia
Tre volte più veloce
  • La pulizia delle finestre è tre volte più veloce con Window Vac rispetto ai metodi convenzionali
Risultato senza gocce né aloni
  • Grazie all'aspirazione elettrica, le gocce d'acqua sono ormai un ricordo del passato. Per finestre lucide e pulite.
Completamente igienico
  • Il serbatoio si svuota in modo semplice e veloce senza entrare in contatto con l'acqua sporca.
L'originale
  • Qualità originale Kärcher
Specifiche

Dati tecnici

Ampiezza di lavoro, bocchetta aspirazione grande (mm) 250
Serbatoio acqua sporca (ml) 100
Autonomia (min) 25
Tempo di ricarica della batteria (min) 150
Tipo di batteria Batteria agli ioni di litio
Prestazioni per carica della batteria (m²) circa. 70
Voltaggio (V) 100 / 240
Frequenza (Hz) 50 / 60
Peso compresa batteria (kg) 0,5
Peso senza accessori (kg) 0,5
Peso con imballo (kg) 1
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 130 x 250 x 275

Scope of supply

  • Caricabatterie: Caricabatterie WV e KV (1 pz.)
  • Flacone spray standard e panno in microfibra
  • Detergenti: Aspirapolvere per finestre RM 503, 20 ml
Lavavetri WV 1 Plus
Lavavetri WV 1 Plus
Aree di applicazione
  • Superfici lisce
  • Finestre e superfici vetrate
  • Specchi
  • Piastrelle
  • Tavoli in vetro
  • Pavimenti e piastrelle
