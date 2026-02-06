Il WV 1 Plus Window Vac di Kärcher garantisce finestre pulite e senza aloni, oltre a risparmiare tempo e fatica. La combinazione intelligente di flacone spray e tergicristallo garantisce una pulizia estremamente efficace. Il pratico dispositivo non ha quindi problemi ad aspirare l'acqua dalla finestra ogni volta che lo usi, senza gocciolare acqua sporca e senza strisce. Rispetto ai metodi convenzionali, la pulizia manuale è notevolmente più semplice e tre volte più veloce di prima. Il comodo funzionamento a batteria e il design compatto garantiscono la massima flessibilità durante la pulizia di tutte le superfici domestiche lisce. Provalo e guarda tu stesso!