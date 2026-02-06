Lavavetri WV 1 Plus
Con WV 1 Plus Window Vac e il flacone spray con panno in microfibra, puoi pulire le finestre senza sforzo e tre volte più velocemente di prima, con risultati senza striature.
Il WV 1 Plus Window Vac di Kärcher garantisce finestre pulite e senza aloni, oltre a risparmiare tempo e fatica. La combinazione intelligente di flacone spray e tergicristallo garantisce una pulizia estremamente efficace. Il pratico dispositivo non ha quindi problemi ad aspirare l'acqua dalla finestra ogni volta che lo usi, senza gocciolare acqua sporca e senza strisce. Rispetto ai metodi convenzionali, la pulizia manuale è notevolmente più semplice e tre volte più veloce di prima. Il comodo funzionamento a batteria e il design compatto garantiscono la massima flessibilità durante la pulizia di tutte le superfici domestiche lisce. Provalo e guarda tu stesso!
Caratteristiche e vantaggi
LeggeraSi siede comodamente e facilmente in mano senza fargli male.
Compatto e maneggevoleE' compatto e maneggevole e molto rapido quando si tratta di pulire superfici lisce. Anche i bordi inferiori delle finestre sono più facili da pulire con il nostro aspiragocce.
Display LED sempre sott'occhioIl display LED indica il livello di carica della batteria.
Molteplici applicazioni
- L'aspiragocce può essere utilizzato su tutte le superfici lisce come tavolini, finestre e cabine doccia
Tre volte più veloce
- La pulizia delle finestre è tre volte più veloce con Window Vac rispetto ai metodi convenzionali
Risultato senza gocce né aloni
- Grazie all'aspirazione elettrica, le gocce d'acqua sono ormai un ricordo del passato. Per finestre lucide e pulite.
Completamente igienico
- Il serbatoio si svuota in modo semplice e veloce senza entrare in contatto con l'acqua sporca.
L'originale
- Qualità originale Kärcher
Specifiche
Dati tecnici
|Ampiezza di lavoro, bocchetta aspirazione grande (mm)
|250
|Serbatoio acqua sporca (ml)
|100
|Autonomia (min)
|25
|Tempo di ricarica della batteria (min)
|150
|Tipo di batteria
|Batteria agli ioni di litio
|Prestazioni per carica della batteria (m²)
|circa. 70
|Voltaggio (V)
|100 / 240
|Frequenza (Hz)
|50 / 60
|Peso compresa batteria (kg)
|0,5
|Peso senza accessori (kg)
|0,5
|Peso con imballo (kg)
|1
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|130 x 250 x 275
Scope of supply
- Caricabatterie: Caricabatterie WV e KV (1 pz.)
- Flacone spray standard e panno in microfibra
- Detergenti: Aspirapolvere per finestre RM 503, 20 ml
Aree di applicazione
- Superfici lisce
- Finestre e superfici vetrate
- Specchi
- Piastrelle
- Tavoli in vetro
- Pavimenti e piastrelle
Accessori
Detergenti
RICAMBI WV 1 Plus
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.