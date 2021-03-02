Pulitori a Vapore Kärcher contro il Coronavirus

Uccide fino al 99,999% di Coronavirus* e batteri.**

Kärcher ha dalla sua parte l'efficacia dei suoi pulitori a vapore nella lotta contro i virus, efficacia testata in un laboratorio indipendente.

Il risultato: se usate correttamente, Pulitori e Scope a Vapore Kärcher rimuovono fino al 99,999% dei virus incapsulati*, come il coronavirus o l'influenza, e il 99,99% dei comuni batteri domestici ** dalle superfici lisce. Poiché attualmente i disinfettanti devono essere riservati principalmente alle cure ambulatoriali e ospedaliere, i pulitori a vapore possono dare un prezioso contributo all'igiene generale, sia nelle abitazioni private che nell'uso commerciale e industriale.

I virus incapsulati come il coronavirus SARS-CoV-2 possono essere neutralizzati con temperature elevate. Poiché i virus non sono germi o organismi viventi, gli esperti parlano anche dell'inattivazione del virus. In laboratorio un virus di prova certificato (Modified-Vaccinia-Ankara-Virus), che è rappresentativo dei virus incapsulati, è stato distribuito su una superficie liscia. Quest'area è stata quindi pulita con l'ugello manuale di un pulitore a vapore e l'apposito tampone in microfibra. È stato dimostrato che è possibile ottenere una riduzione significativa fino al 99,999% dei virus alla massima pressione del vapore e con una durata di pulizia di 30 secondi su un'area.

* I test hanno dimostrato che con una pulizia mirata per 30 secondi al massimo livello di vapore a diretto contatto con la superficie da pulire i pulitori a vapore Kärcher eliminano il 99,999% dei virus incapsulati come il Coronavirus o l'influenza (escluso il virus dell'epatite-B) su superfici lisce comuni domestiche (germe di prova: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus).

** Quando si pulisce a fondo con il pulitore a vapore Kärcher, il 99,99% di tutti i batteri domestici comuni verrà ucciso su superfici dure comuni domestiche e lisce, a condizione che la velocità di pulizia sia di 30 cm/s al massimo livello di vapore e a diretto contatto con la superficie da pulire (germe di prova: Enterococcus hirae).