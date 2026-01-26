Lavapavimenti a vapore SC 1 Upright
Leggero, sottile e dal design verticale: il modello dal prezzo base è pronto all'uso in soli 30 secondi per una pulizia profonda e spensierata con il vapore.
Affronta lo sporco con il vapore igienico: Kärcher SC 1 Upright pulisce i pavimenti duri sigillati senza sforzo e senza preoccupazioni. Una pulizia accurata con il pulitore a vapore Kärcher rimuove il 99,999% di tutti i virus¹⁾ e il 99,99% di tutti i comuni batteri domestici²⁾ dalle superfici dure. Accendi e inizia: il pulitore a vapore è riscaldato e pronto all'uso in soli 30 secondi. Il serbatoio dell'acqua dolce può essere facilmente rimosso per il riempimento. Una funzione di decalcificazione automatica con una cartuccia decalcificante nel dispositivo garantisce una lunga durata. Cambiare il panno sulla bocchetta per pavimenti senza contatto con lo sporco è comodo grazie alla chiusura a strappo. Basta premere la linguetta grande del panno per la pulizia del pavimento e tirare l'apparecchio verso l'alto. Anche parcheggiare e riporre il pulitore a vapore è molto comodo: il dispositivo sottile e leggero rimane in posizione verticale da solo.
Caratteristiche e vantaggi
Design sottile e testata a pavimento con snodo
- Il giunto snodato permette alla bocchetta di rimanere sempre a contatto con la superficie.
Vapore non stop e cartuccia filtro anticalcare integrata
- Il filtro a cartuccia anticalcare elimina il calcare dall'acqua automaticamente.
- Il serbatoio estraibile è facile da riempire in qualsiasi momento, per un vapore continuo senza interrompere il lavoro.
Tempo di riascaldamento breve
- Con un tempo di riscaldamento di soli 30 secondi, il dispositivo è pronto per l'uso in pochissimo tempo.
Specifiche
Dati tecnici
|Certificato Test¹⁾
|Elimina fino al 99,999% di Coronavirus¹⁾ e 99,9% di batteri²⁾
|Resa con un serbatoio pieno (circa) (m²)
|30
|Potenza termica (W)
|1300
|Lunghezza del cavo (m)
|5
|Tempo necessario per il riscaldamento (min)
|0,5
|Capacità del serbatoio (l)
|0,2
|Nr. fasi della corrente (Ph)
|1
|Voltaggio (V)
|220 / 240
|Frequenza (Hz)
|50 / 60
|Colore
|Bianco
|Peso senza accessori (kg)
|2,1
|Peso con imballo (kg)
|3,2
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|314 x 147 x 1197
¹⁾ I test hanno dimostrato che i pulitori a vapore Kärcher eliminano il 99,999% dei virus come il Coronavirus o l'influenza (escluso il virus dell'epatite-B) da superfici lisce comuni domestiche (germe di prova: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus) con una pulizia a spot di 30 secondi al massimo. / ²⁾ Quando si pulisce a fondo con il pulitore a vapore Kärcher, il 99,99% di tutti i batteri domestici comuni verrà eliminato su superfici dure comuni domestiche e lisce, a condizione che la velocità di pulizia sia di 30 cm/s al massimo livello di vapore a contatto con la superficie da pulire (germe di prova: Enterococcus hirae). Elimina il 99,999% di batteri con pulitori a vapore professionali SG (V) secondo EN 16615: 2015-06, pavimento in PVC, germi di prova: Enterococcus hirae ATCC 10541. / ³⁾ Il fattore minimo di cui viene prolungata la durata del prodotto, basato su test interni con una durezza dell'acqua di 20 °dH e una durezza carbonatica di 15 °dH.
Scope of supply
- EasyFix Panno universale grande per la pulizia dei pavimenti: 2 Pezzo(i)
- Bocchetta per pavimenti: EasyFix grande
Dotazione
- Valvola di sicurezza
- Serbatoio: rimovibile e può essere riempito quando necessario
Aree di applicazione
- Pavimenti duri sigillati come parquet, laminato, sughero, pietra, linoleum e PVC, moquette, tappeti.
- Pavimenti duri
