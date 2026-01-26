Affronta lo sporco con il vapore igienico: Kärcher SC 1 Upright pulisce i pavimenti duri sigillati senza sforzo e senza preoccupazioni. Una pulizia accurata con il pulitore a vapore Kärcher rimuove il 99,999% di tutti i virus¹⁾ e il 99,99% di tutti i comuni batteri domestici²⁾ dalle superfici dure. Accendi e inizia: il pulitore a vapore è riscaldato e pronto all'uso in soli 30 secondi. Il serbatoio dell'acqua dolce può essere facilmente rimosso per il riempimento. Una funzione di decalcificazione automatica con una cartuccia decalcificante nel dispositivo garantisce una lunga durata. Cambiare il panno sulla bocchetta per pavimenti senza contatto con lo sporco è comodo grazie alla chiusura a strappo. Basta premere la linguetta grande del panno per la pulizia del pavimento e tirare l'apparecchio verso l'alto. Anche parcheggiare e riporre il pulitore a vapore è molto comodo: il dispositivo sottile e leggero rimane in posizione verticale da solo.