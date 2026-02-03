Eliminare lo sporco con il vapore: Kärcher SC 2 Upright pulisce qualsiasi pavimento, anche il legno. Grazie al controllo del flusso di vapore preimpostato la scopa a vapore Kärcher è facile da usare e permette una pulizia accurata rimuovendo fino al 99,999% dei virus¹⁾ e il 99,99% di tutti i tipici batteri domestici²⁾ dalle superfici. La scopa a vapore si riscalda in un attimo ed è subito pronta per l'uso con un serbatoio dell'acqua dolce riempibile e rimovibile, che include la cartuccia decalcificante. Lo stato di funzionamento del dispositivo è controllabile tramite i LED presenti sulla maniglia. La combinazione è perfetta: pulizia profonda unita alla possibilità di sostituire il panno senza contatto con lo sporco: i panni per la pulizia dei pavimenti Kärcher vengono fissati alla bocchetta per pavimenti EasyFix tramite una chiusura a strappo.