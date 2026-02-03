Lavapavimenti a vapore SC 2 Upright
Il pulitore a vapore SC 2 Upright rimuove fino al 99,999% di coronavirus¹⁾ e il 99,99% di tutti i comuni batteri domestici²⁾ dalle superfici.
Eliminare lo sporco con il vapore: Kärcher SC 2 Upright pulisce qualsiasi pavimento, anche il legno. Grazie al controllo del flusso di vapore preimpostato la scopa a vapore Kärcher è facile da usare e permette una pulizia accurata rimuovendo fino al 99,999% dei virus¹⁾ e il 99,99% di tutti i tipici batteri domestici²⁾ dalle superfici. La scopa a vapore si riscalda in un attimo ed è subito pronta per l'uso con un serbatoio dell'acqua dolce riempibile e rimovibile, che include la cartuccia decalcificante. Lo stato di funzionamento del dispositivo è controllabile tramite i LED presenti sulla maniglia. La combinazione è perfetta: pulizia profonda unita alla possibilità di sostituire il panno senza contatto con lo sporco: i panni per la pulizia dei pavimenti Kärcher vengono fissati alla bocchetta per pavimenti EasyFix tramite una chiusura a strappo.
Caratteristiche e vantaggi
Controllo del flusso di vapore a 2 stadi per la pulizia di diverse superficiOpzioni di selezione dei simboli di rivestimento del pavimento per legno o piastrelle per impostare il flusso di vapore ideale.
Design sottile e testata a pavimento con snodoIl giunto snodato permette alla bocchetta di rimanere sempre a contatto con la superficie.
Vapore non stop e cartuccia filtro anticalcare integrataLa cartuccia anticalcare intelligente rimuove automaticamente il calcare dall'acqua, prolungando notevolmente la durata del dispositivo. Il serbatoio estraibile è facile da riempire in qualsiasi momento, per un vapore continuo senza interrompere il lavoro.
Tempo di riascaldamento breve
- Con un tempo di riscaldamento di soli 30 secondi, il dispositivo è pronto per l'uso in pochissimo tempo.
Bocchetta per pavimenti EasyFix con giunto flessibile e fissaggio a strappo per il panno per la pulizia del pavimento
- Pulizia profonda di tutte le superfici della casa grazie alla tecnologia a lamelle
- Il panno per pavimenti si attacca e si stacca con un metodo innovativo a strappo. Non si entra più in contatto con lo sporco.
Specifiche
Dati tecnici
|Certificato Test¹⁾
|Elimina fino al 99,999% di Coronavirus¹⁾ e 99,9% di batteri²⁾
|Resa con un serbatoio pieno (circa) (m²)
|circa. 50
|Potenza termica (W)
|1600
|Lunghezza del cavo (m)
|5
|Tempo necessario per il riscaldamento (min)
|0,5
|Capacità del serbatoio (l)
|0,4
|Nr. fasi della corrente (Ph)
|1
|Voltaggio (V)
|220 / 240
|Frequenza (Hz)
|50 / 60
|Colore
|Bianco
|Peso senza accessori (kg)
|2,5
|Peso con imballo (kg)
|4
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|314 x 168 x 1185
¹⁾ I test hanno dimostrato che i pulitori a vapore Kärcher eliminano il 99,999% dei virus come il Coronavirus o l'influenza (escluso il virus dell'epatite-B) da superfici lisce comuni domestiche (germe di prova: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus) con una pulizia a spot di 30 secondi al massimo. / ²⁾ Quando si pulisce a fondo con il pulitore a vapore Kärcher, il 99,99% di tutti i batteri domestici comuni verrà eliminato su superfici dure comuni domestiche e lisce, a condizione che la velocità di pulizia sia di 30 cm/s al massimo livello di vapore a contatto con la superficie da pulire (germe di prova: Enterococcus hirae). Elimina il 99,999% di batteri con pulitori a vapore professionali SG (V) secondo EN 16615: 2015-06, pavimento in PVC, germi di prova: Enterococcus hirae ATCC 10541. / ³⁾ Il fattore minimo di cui viene prolungata la durata del prodotto, basato su test interni con una durezza dell'acqua di 20 °dH e una durezza carbonatica di 15 °dH.
Scope of supply
- Panno universale per la pulizia dei pavimenti EasyFix: 1 Pezzo(i)
- Bocchetta per pavimenti: EasyFix
Dotazione
- Valvola di sicurezza
- Regolazione della portata del vapore: sull'impugnatura (a due fasi)
- Serbatoio: rimovibile e può essere riempito quando necessario
Videos
Aree di applicazione
- Pavimenti duri
Accessori
RICAMBI SC 2 Upright
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.