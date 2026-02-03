La scopa a vapore SC 3 Upright di Kärcher garantisce una pulizia profonda su tutti i pavimenti duri senza preoccupazioni e con la massima semplicità d'uso: il vapore viene comodamente regolato tramite tre livelli preimpostati per adattarsi alla superficie. Il modello di altissima qualità della gamma Upright si riscalda in pochi secondi. Grazie al serbatoio dell'acqua pulita, che può essere riempito e rimosso in qualsiasi momento, inclusa la cartuccia anticalcare, questa scopa a vapore è pronta all'uso in pochissimo tempo. Lo stato operativo attuale è indicato tramite codici colore sulla fascia LED. Una pulizia accurata rimuove fino al 99,999% di tutti i virus¹⁾ e il 99,99% di tutti i comuni batteri domestici²⁾ dalle tipiche superfici dure domestiche. Quando si tratta di una pulizia approfondita, SC 3 Upright è di gran lunga superiore ai metodi convenzionali, come l'utilizzo di uno spazzolone, grazie alla combinazione della bocchetta per pavimenti EasyFix e dei panni per la pulizia dei pavimenti di alta qualità. Cambiare il panno sulla bocchetta per pavimenti senza contatto con lo sporco è comodo grazie alla chiusura a strappo. Basta premere la linguetta grande del panno per la pulizia del pavimento e tirare l'apparecchio verso l'alto. Per un tocco morbido: anche i pavimenti in moquette possono facilmente rinascere con il passatappeto.