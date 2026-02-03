Lavapavimenti a vapore SC 3 Upright
Pulizia profonda senza sforzo di pavimenti duri: la scopa a vapore premium SC 3 Upright elimina fino al 99,999% dei virus¹⁾ e il 99,99% di tutti i comuni batteri domestici²⁾.
La scopa a vapore SC 3 Upright di Kärcher garantisce una pulizia profonda su tutti i pavimenti duri senza preoccupazioni e con la massima semplicità d'uso: il vapore viene comodamente regolato tramite tre livelli preimpostati per adattarsi alla superficie. Il modello di altissima qualità della gamma Upright si riscalda in pochi secondi. Grazie al serbatoio dell'acqua pulita, che può essere riempito e rimosso in qualsiasi momento, inclusa la cartuccia anticalcare, questa scopa a vapore è pronta all'uso in pochissimo tempo. Lo stato operativo attuale è indicato tramite codici colore sulla fascia LED. Una pulizia accurata rimuove fino al 99,999% di tutti i virus¹⁾ e il 99,99% di tutti i comuni batteri domestici²⁾ dalle tipiche superfici dure domestiche. Quando si tratta di una pulizia approfondita, SC 3 Upright è di gran lunga superiore ai metodi convenzionali, come l'utilizzo di uno spazzolone, grazie alla combinazione della bocchetta per pavimenti EasyFix e dei panni per la pulizia dei pavimenti di alta qualità. Cambiare il panno sulla bocchetta per pavimenti senza contatto con lo sporco è comodo grazie alla chiusura a strappo. Basta premere la linguetta grande del panno per la pulizia del pavimento e tirare l'apparecchio verso l'alto. Per un tocco morbido: anche i pavimenti in moquette possono facilmente rinascere con il passatappeto.
Caratteristiche e vantaggi
Preimpostazione del controllo del flusso di vapore in tre fasi per la pulizia di diverse superficiOpzioni di selezione di simboli per pavimenti per legno, piastrelle e moquette per impostare il flusso di vapore ideale.
Vapore non stop e cartuccia filtro anticalcare integrataIl serbatoio estraibile è facile da riempire in qualsiasi momento, per un vapore continuo senza interrompere il lavoro. La cartuccia anticalcare intelligente rimuove automaticamente il calcare dall'acqua, prolungando notevolmente la durata del dispositivo.
Tempo di riascaldamento breveCon un tempo di riscaldamento di soli 30 secondi, il dispositivo è pronto per l'uso in pochissimo tempo.
La cinghia a LED sul dispositivo segnala il riscaldamento e se è pronto per l'uso
- Applicazione estremamente semplice grazie al feedback continuo del dispositivo all'utente in merito al suo stato operativo.
- La luce rossa pulsante indica che il dispositivo si sta riscaldando e una luce verde costante indica che il dispositivo è pronto per l'uso.
Bocchetta per pavimenti EasyFix con giunto flessibile e fissaggio a strappo per il panno per la pulizia del pavimento
- Pulizia profonda di tutte le superfici della casa grazie alla tecnologia a lamelle
- Il panno per pavimenti si attacca e si stacca con un metodo innovativo a strappo. Non si entra più in contatto con lo sporco.
- Pulizia ergonomica ed efficace con contatto a pavimento completo per ogni altezza del corpo, grazie al giunto flessibile dell'ugello.
Impostazione intelligente della durezza dell'acqua
- La durezza dell'acqua può essere regolata individualmente da morbida a molto dura.
- Il dispositivo ha una lunga durata grazie alla protezione ottimale dal calcare.
Aliante per tappeti per rinfrescare i tappeti
- Dai ai pavimenti in moquette un nuovo stile di vita facilmente e comodamente usando l'aliante per tappeti.
Interruttore On/Off sul pulitore a vapore
- Interruttore on/off intuitivo da usare.
Specifiche
Dati tecnici
|Certificato Test¹⁾
|Elimina fino al 99,999% di Coronavirus¹⁾ e 99,9% di batteri²⁾
|Resa con un serbatoio pieno (circa) (m²)
|circa. 60
|Potenza termica (W)
|1600
|Lunghezza del cavo (m)
|5
|Tempo necessario per il riscaldamento (min)
|0,5
|Capacità del serbatoio (l)
|0,5
|Nr. fasi della corrente (Ph)
|1
|Voltaggio (V)
|220 / 240
|Frequenza (Hz)
|50 / 60
|Colore
|Bianco
|Peso senza accessori (kg)
|3,1
|Peso con imballo (kg)
|4,2
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|314 x 207 x 1185
¹⁾ I test hanno dimostrato che i pulitori a vapore Kärcher eliminano il 99,999% dei virus come il Coronavirus o l'influenza (escluso il virus dell'epatite-B) da superfici lisce comuni domestiche (germe di prova: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus) con una pulizia a spot di 30 secondi al massimo. / ²⁾ Quando si pulisce a fondo con il pulitore a vapore Kärcher, il 99,99% di tutti i batteri domestici comuni verrà eliminato su superfici dure comuni domestiche e lisce, a condizione che la velocità di pulizia sia di 30 cm/s al massimo livello di vapore a contatto con la superficie da pulire (germe di prova: Enterococcus hirae). Elimina il 99,999% di batteri con pulitori a vapore professionali SG (V) secondo EN 16615: 2015-06, pavimento in PVC, germi di prova: Enterococcus hirae ATCC 10541. / ³⁾ Il fattore minimo di cui viene prolungata la durata del prodotto, basato su test interni con una durezza dell'acqua di 20 °dH e una durezza carbonatica di 15 °dH.
Scope of supply
- Panno universale per la pulizia dei pavimenti EasyFix: 1 Pezzo(i)
- Accessorio per tappeti
- Bocchetta per pavimenti: EasyFix
Dotazione
- Valvola di sicurezza
- Regolazione della portata del vapore: su maniglia (tre fasi)
- Serbatoio: rimovibile e può essere riempito quando necessario
- Interruttore ON/OFF integrato
Videos
Aree di applicazione
- Pavimenti duri
- Rinfresca i tappeti e le moquette
Accessori
RICAMBI SC 3 Upright
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.